Obavijesti

Sport

Komentari 0
PISMO NAVIJAČIMA

Predsjednik Cityja se oglasio: Nismo ništa krivi. Mnogi žele pokopati zamah našeg kluba

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Predsjednik Cityja se oglasio: Nismo ništa krivi. Mnogi žele pokopati zamah našeg kluba
3
Foto: Lee Smith
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Molim vas da pažljivo pročitate izjavu koju smo dali u petak i izjavu koju smo objavili u veljači 2023. Svaka riječ je važna i još uvijek vrijedi, napisao je u pismu navijačima Khaldoon Al Mubarak

Admiral

Predsjednik engleskog velikana Manchester Cityja Khaldoon Al Mubarak prvi puta se obratio navijačima 'građana' nakon što su engleski mediji objavili da je City proglašen krivim za 114 od 115 optužbi za kršenje financijskih pravila Premier lige. Informacije je među prvima objavio ugledni The Athletic, a kazna za City još uvijek nije određena. 

- Molim vas da pažljivo pročitate izjavu koju smo dali u petak i izjavu koju smo objavili u veljači 2023. Svaka riječ je važna i još uvijek vrijedi - napisao je u pismu navijačima. 

Predsjednik kluba ogradio se svih optužbi te naglašava kako se ništa nije promijenilo. 

- I prije smo se zajedno suočavali s izazovima i pobjeđivali. I dalje postoje mnogi koji žele potkopati zamah našeg kluba. Nećemo im dati tu priliku. Ništa nismo krivi - jasno je poručio. 

FILE PHOTO: Premier League - Manchester City v Aston Villa
Foto: Hannah McKay

Manchester City se poziva na svoju službenu reakciju nakon prvih izvještaja o odluci komisije gdje tvrde da postupak Premier lige još uvijek traje te da postoje ‘značajni elementi koji tek trebaju biti dovršeni’.

City također navodi da je tijekom osam godina poštovao pravni postupak očekujući da će Premier liga djelovati kao "neovisan, nepristran i pravedan regulator". Klub još od prvih objava o optužbi iz veljače 2023. odbacuje  tvrdnje o nepravilnostima i ističe da ima ‘opsežan skup nepobitnih dokaza’ koji podupiru njegovu poziciju.

'GRAĐANI' SE MOGU ŽALITI Manchester City je proglašen krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja! Evo što sad slijedi...
Manchester City je proglašen krivim za 114 od 115 financijskih prekršaja! Evo što sad slijedi...

Navodni prekršaji odnose se na razdoblje od 2009. do 2018., a među njima su pitanja financijskog izvještavanja, podataka o plaćama igrača i trenera, pravila o profitabilnosti i održivosti te poštivanja Uefinih financijskih propisa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!
FOTO: U DINAMOVOJ VIZURI

OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!

Pobjednički projekt novog Maksimira donosi stadion s 35.000 natkrivenih mjesta, uz poveznicu s kultnom poviješću stadiona. Pogledajte kako bi novi dom 'modrih' trebao izgledati u prepoznatljivoj plavoj boji
FOTO Ovo je svih 88 dizajna novog Maksimira s natječaja! Evo što je o svakom rekao žiri
VIZIJE NOVOG STADIONA

FOTO Ovo je svih 88 dizajna novog Maksimira s natječaja! Evo što je o svakom rekao žiri

IMAMO DOKUMENT Objavljujemo opisne ocjene i grafičke priloge natječajnih rješenja za novi stadion Maksimir i SRC Svetice. Prvu nagradu odnio je dizajn talijanskog studija VG13 Architects
STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!
TRAGIČNE VIJESTI

STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!

Abraham Salimon Are je tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026