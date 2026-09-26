Predsjednik Cityja se oglasio: Nismo ništa krivi. Mnogi žele pokopati zamah našeg kluba

Predsjednik engleskog velikana Manchester Cityja Khaldoon Al Mubarak prvi puta se obratio navijačima 'građana' nakon što su engleski mediji objavili da je City proglašen krivim za 114 od 115 optužbi za kršenje financijskih pravila Premier lige. Informacije je među prvima objavio ugledni The Athletic, a kazna za City još uvijek nije određena.

- Molim vas da pažljivo pročitate izjavu koju smo dali u petak i izjavu koju smo objavili u veljači 2023. Svaka riječ je važna i još uvijek vrijedi - napisao je u pismu navijačima.

Predsjednik kluba ogradio se svih optužbi te naglašava kako se ništa nije promijenilo.

- I prije smo se zajedno suočavali s izazovima i pobjeđivali. I dalje postoje mnogi koji žele potkopati zamah našeg kluba. Nećemo im dati tu priliku. Ništa nismo krivi - jasno je poručio.

Foto: Hannah McKay

Manchester City se poziva na svoju službenu reakciju nakon prvih izvještaja o odluci komisije gdje tvrde da postupak Premier lige još uvijek traje te da postoje ‘značajni elementi koji tek trebaju biti dovršeni’.

City također navodi da je tijekom osam godina poštovao pravni postupak očekujući da će Premier liga djelovati kao "neovisan, nepristran i pravedan regulator". Klub još od prvih objava o optužbi iz veljače 2023. odbacuje tvrdnje o nepravilnostima i ističe da ima ‘opsežan skup nepobitnih dokaza’ koji podupiru njegovu poziciju.

Navodni prekršaji odnose se na razdoblje od 2009. do 2018., a među njima su pitanja financijskog izvještavanja, podataka o plaćama igrača i trenera, pravila o profitabilnosti i održivosti te poštivanja Uefinih financijskih propisa.