Predsjednik Hajduka: Trenutno traje pokušaj miniranja novog vodstva splitskog saveza...

Split: Francois Vitali novi je sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Već drugi put pokušava se rušiti i spriječiti novo vodstvo NSŽSD u obavljanju svoje dužnosti, zato moramo jasno naglasiti kako je izborni postupak proveden u potpunosti prema pravilima, rekao je Ivan Bilić

Ivan Pudar, bivši trener i igrač Hajduka, prije nekoliko je tjedana najavio svoju kandidaturu za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Tada je Pudar opravdao svoju kandidaturu izjavom da mu je "prišao veliki broj ljudi koji se pita zašto ne kandidira", pa je, eto, to i napravio.

Ipak, svoju kandidaturu brzo je povukao, a u priopćenju za javnost požalio se na nepravilnosti u izbornom procesu i obrazložio je kako od izbora odustaje zato što se, smatra, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Hrvoja Maleša, koji je Hajdukov izbor za tu funkciju. Dobio je pisanu potporu čak 70 klubova članova saveza.

Nakon kritika upućenih na račun kluba, oglasio se i predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

- Već drugi put pokušava se rušiti i spriječiti novo vodstvo NSŽSD u obavljanju svoje dužnosti, zato moramo jasno naglasiti kako je izborni postupak proveden u potpunosti prema pravilima. Budući da se obrasci za kandidaturu mogu pribaviti tek nakon upućenog Poziva za Izbornu sjednicu, a koji je upućen 14. kolovoza, HNK Hajduk je 16. kolovoza pribavio obrasce i time potpuno ispoštovao odredbe Poslovnika o radu Skupštine NSŽSD. Zatim je 25. kolovoza predana kandidatura gospodina Hrvoja Maleša koja je podržana od strane 70 od ukupno 88 članova Saveza. Slijedom navedenog, protukandidati gospodina Maleša imali su dovoljan vremenski period, i to od 14. kolovoza pa sve do 25. kolovoza za preuzimanje i dostavljanje urednih zahtjeva. 

Zadar: Svečana proslava 114. rođendana Hajduka
Zadar: Svečana proslava 114. rođendana Hajduka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Nažalost, trenutno traje pokušaj odugovlačenja i miniranja novog vodstva NSŽSD, i to od strane dijela vodstva HNS-a koji u idućih mjesec dana mora imenovati članove svih nogometnih Komisija. Ako se do tog trenutka ne oformi vodstvo NSŽSD, samim time nitko od predstavnika Saveza neće biti izabran u Komisije, što je direktni i nenadoknadivi udarac za nogomet u Dalmaciji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Stoga još jednom ističemo da je legitimno prikupljenim potpisima izražena volja i suglasnost velike većine članova NSŽSD da u iduće četiri godine gospodin Hrvoje Maleš bude na čelu Saveza, koji što prije mora početi funkcionirati - kazao je predsjednik Hajduka. 

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Maleš je tako ostao jedini kandidat za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. On je, podsjetimo, prvotno izabran za predsjednika na izbornoj Skupštini održanoj 29. svibnja sa 177 glasova, no Upravni odjel za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije poništio je odluke nakon žalbe Dugopolja.

