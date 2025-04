Predsjednik Hajduka: U minusu smo, prodavat ćemo igrače. A želim da se Livaja ovdje umirovi

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić rijetko istupa u javnosti, a kad se na to odluči onda bira kontrolirane uvjete u kojima će govoriti sao o temama o kojima on to želi. Ovoga puta odlučio je dati intervju Novoj TV u kojem je govorio o aktualnom stanju u Hajduku, o Marku Livaji i Ivanu Rakitiću, treneru Gennaru Gattusu...

Ono što je za klub krucijalno, a to su financije, predsjednik je ocijenio izazovnim.

- Klub je 2024. godinu okončao s gubitkom od 10.7 milijuna eura. To nije toliko veliki dug koliki je dio javnosti procjenjivao, ali naša financijska situacija je izazovna. Jedan dio duga je dugoročan, jedan kratkoročan, plan je na ljeto prodati nekoliko igrača i zatvoriti veliki dio duga.

Bi li osvajanje naslova prvaka olakšalo situaciju da ne mora doći do prodaja više igrača?

- Svakako će doći do prodaja igrača, osvajanje titule bi bilo dobro i pomogla bi nam jer bi vrijednost igrača porasla, ali plan je da na ljeto imamo dva do tri transfera.

U prvom planu su mladi igrači, Sigur, Prpić, Hrgović, Pukštas, Durdov...

- Imamo više mladih igrača koji su primamljivi na tržištu, za sve navedene ima interesa, imamo i konkretnih ponuda i razgovora koji su u tijeku. Vidjet ćemo...

Hoće li biti ulaznih transfera?

- Zavisno od plasmana na kraju godine i gdje ćemo biti na ljeto morat će biti novca i za ulazne transfere.

Tko je najodgovorniji za financijsko stanje kluba, je li to bivša uprava na čelu s Lukšom Jakobušićem?

- Dosta je pitanja tko je odgovoran, kako je došlo do ove situacije.... Jednostavno, klubu su porasle ambicije u zadnjih par godina, povećali su se troškovi poslovanja, imali smo plan u tri prijelazna roka prodaju igrača i igranja Europe, to se nije dogodilo... Za situaciju je odgovorno to što nismo uspjeli u tri zadnja prijelazna roka ostvariti cilj i dvije sezone se nismo plasirali u Europu.

Je li bivši predsjednik išao "u crveno" u pokušaju da osvoji naslov?

- Ja sam uvjeren da su ljudi u klubu prije mene funkcionirali u najboljem interesu kluba.

Je li ikad kasnila plaća?ž

- Nikad, za treći mjesec plaća je isplaćena prije dva dana.

Je li Gennaro Gattuso preskup da bi se nastavila suradnja s njim i nakon ljeta, bez obzira kako ona završila?

- Gattuso je cijelu ovu sezonu imao podršku uprave, on je napravio je jako kvalitetan rezultat. Prvi cilj igranja u Europi nije ispunio, ali cilj da budemo konkurentni u prvenstvu je uspio. Zbog toga on ima našu podršku. Cilj koji ostvaruje opravdava trošak, a o budućnosti nećemo sada, fokus je na ovih sedam kola u kojima vjerujemo da možemo doći do cilja, a on posebno.

Od sportskog direktora Vitalija očekuje se da napravi transfere, jeste li zadovoljni njegovim radom?

- On priprema transfere od zime, u razgovorima smo s nekoliko klubova, vjerujem da će ljetni prijelazni rok biti uspješan. Drugi njegov cilj je priprema klub za strateške stvari u Akademiji koje će se dogoditi na ljeto i on to radi jako dobro.

Rakitić, želite li da ostane i nakon ljeta?

- Želja je da Ivan ostane tu, komunicirali smo tu želju i njemu, i vjerujem da ćemo imati dobre vijesti u dogledno vrijeme.

Livaja, jeli strateški interes da on završi karijeru na Poljudu?

- Ja bih to volio, a vjerujem da je to i u interesu kluba...

Hajduk je srušio rekord od 14 milijuna eura za plaće prve momčadi. Je li to dugoročno održivo, planirate li se pozabaviti s tim?

- Održivo je kad igramo Europu. To je i bio plan. Jedini način na koji klub može ući u Europu je da budemo ambiciozni. Momčad je kvalitetno odgovorila na jedna od zahtjeva, da bude konkurentna u prvenstvu.



Što ako uspijete, a što ako ne uspijete osvojiti naslov. Koliko budućnost i stabilnost Hajduka ovisi o osvajanju naslova?

- Plan postoji neovisno o osvajanju naslova i hoćemo li sljedeće sezone igrati Europu. Primarna stvar za klub je budućnost, bez obzira na osvajanje naslova prvaka ili ne. U tome vjerujem da ćemo uspjeti.