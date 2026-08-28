Predsjednik HNS-a čestitao Dinamu i Hajduku: Raduje me dobro ljeto hrvatskih klubova

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), Marijan Kustić, čestitao je nogometašima Dinama i Hajduka na plasmanu u skupine europskih nogometnih natjecanja.

Dinamo je izborio plasman u skupinu Europske lige nakon što je izgubio od Vikinga u play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka, dok je Hajduk u 4. pretkolu Konferencijske lige izbacio Rakow.

"Raduje me dobro ljeto hrvatskih klubova u Europi koje potvrđuje jedan pozitivan trend HNL-a. Tri kluba u play-offu i dva kluba koja su izborila skupine europskih natjecanja su vrlo dobar rezultat koji dokazuje razvoj hrvatskog klupskog nogometa", poručio je predsjednik Saveza.

"Dinamo ima kontinuitet uspješnih nastupa u Europi, pa su navijači i javnost već navikli na europsku jesen, ali ne treba to uzimati zdravo za gotovo. Iz financijske i natjecateljske perspektive, sigurno postoji žal što hrvatski prvak nije nadjačao norveškog i izborio Ligu prvaka, ali igranje u Europskoj ligi također će biti odlično iskustvo za ovu novu momčad Dinama, s jakim protivnicima i prilikom da se još ojača klupski koeficijent, naglasio je Kustić.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

"Često govorimo kako je važno da se Dinamu što češće u tim skupinama pridruže i drugi hrvatski predstavnici i zato je sjajna vijest pobjeda Hajduka u Poljskoj te plasman u grupnu fazu Konferencijske lige, odnosno izborena europska jesen nakon 16 godina. Vjerujem da će to biti snažan poticaj splitskom klubu za daljnji rast, veliko zadovoljstvo za navijače koji su bili uz klub nakon europskih razočaranja, i stoga želim Splićanima uspješnu prezentaciju u skupini kako bi osnažili europski rejting kluba," dodao je predsjednik HNS-a i na kraju poručio:

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

"Uz čestitke Dinamu i Hajduku, njihovim rukovodstvima, trenerima, stožerima i igračima, čestitam i Rijeci koja je odigrala jako dobro europsko ljeto i pokleknula je protiv jačeg protivnika. Varaždin je također dobar na početku ove sezone, ali je na toj prvoj prepreci nedostajalo malo sreće i međunarodnog iskustva. Sveukupno, bilo je ovo prilično dobro ljeto za hrvatski klupski nogomet, a mogu samo poželjeti Dinamu i Hajduku da nastave u istom ritmu ove jeseni i donesu nam nove razloge za zadovoljstvo."