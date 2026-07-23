Vlasnik Hulla reagirao na navode o transferima: Obećao Jakiroviću dovođenje 'vatrenog'

Sergeja Jakirovića čeka početak Premier lige s Hull Cityjem, a pripreme za novu sezonu u punom su jeku. Nakon što su osvojili Championship i izborili plasman u najjaču englesku ligu, u Hullu se radi na dovođenju pojačanja. Među jednim od zvučnijih imena navodi se hrvatski reprezentativac Marco Pašalić, a vlasnik novog premierligaša Alcun Ilicali obračunao se s mnogih lažnim glasinama na svom profilu na X-u (bivšem Twitteru).

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

- Draga obitelji Hull Cityja, posljednjih dana na mnogim mjestima čitamo desetke lažnih glasina o transferima. Smeta nam što se šire tvrdnje da su nas igrači odbili te što se ime našeg kluba koristi kako bi se privukla pozornost. Već dva mjeseca intenzivno radimo na slaganju momčadi i vjerujem da ćemo izgraditi ekipu na koju ćemo svi biti ponosni.

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- Kako bismo spriječili daljnje špekulacije i pružili vam više informacija, donosim vam najnovije stanje oko naših transfernih aktivnosti, uz nekoliko naznaka - stoji u njegovoj objavi.

Ako je vjerovati objavi predsjednika Hulla, Pašalićev transfer u Jakirovićevu momčad je vrlo moguć, čak 80 posto. Hrvatski reprezentativac i Jakirović već su imali prilike zajedno raditi dok su bili u Rijeci, na početku sezone 2023./24. U engleskim medijima pojavile su se informacije da uz Pašalića, hrvatski stručnjak pokazuje interes za dovođenje Tonija Fruka i Franje Ivanovića.