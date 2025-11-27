Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV METKOVIĆA

Predsjednik i igrači Orebića drakonski kažnjeni zbog napada na suparničke nogometaše!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Predsjednik i igrači Orebića drakonski kažnjeni zbog napada na suparničke nogometaše!
4
Foto: ONK Metković

Podsjetimo, Metković je pobijedio 5-4 u sjajnoj utakmici, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice zgrozilo je nogometnu javnost. Umjesto rukovanja, terenom su zavladale šake, naguravanje, pa čak i ugrizi

Disciplinski sudac Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije Arian Ćustović donio je odluku o kažnjavaju sudionika tučnjave koja je izbila nakon dvoboja Orebića i ONK Metkovića. Nakon detaljne istrage, kažnjeno je osam sudionika incidenta s ukupnom kaznom od 22 utakmice zabrane igranja i 23 mjeseca suspenzije! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izložba povodom 35 godina Hrvatskog nogometnog saveza 00:57
Izložba povodom 35 godina Hrvatskog nogometnog saveza | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik i igrač Orebića Ante Kordić zaradio je najtežu kaznu - na 15 mjeseci zabranjeno mu je obnašanje bilo kakve funkcije na utakmicama! Kazna mu istječe 27. veljače. 

Osam mjeseci zabrane igranja dobio je Jakov Petričević, igrač Orebića, a njegova kazna istječe 26. srpnja 2026. godine. Od igrača Orebića još su kažnjeni Blago Roso sa sedam utakmica zabrane nastupa, Mateo Karan s pet i Ivan Kordić s tri. 

Foto: ONK Metković

Kažnjeni su i igrači Metkovića pa je tako Ante Bačić kažnjen s tri utakmice, a Kristijan Rajič i Marko Andačić dobili su po dvije utakmice neigranja kazne. 

NK Orebić kažnjen je s 1.132,72 eura zbog loše organizacije utakmice i sudjelovanja igrača u tučnjavi. S druge strane, Metković je kažnjen sa 132,72 eura zbog sudjelovanja njegovih igrača u incidentu. 

Foto: ONK Metković
Foto: ONK Metković

Podsjetimo, Metković je pobijedio 5-4 u sjajnoj utakmici, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice zgrozilo je nogometnu javnost. Umjesto rukovanja, terenom su zavladale šake, naguravanje, pa čak i ugrizi, a u glavnoj ulozi našao se, ni manje ni više, nego predsjednik domaćeg kluba. Gosti iz Metkovića kući su otišli s tri boda nakon pobjede 5-4, ali i s vidljivim ozljedama, što su potkrijepili fotografijama i dramatičnim priopćenjem u kojem tvrde da su jedva izvukli živu glavu.

Rok za žalbu je osam dana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025