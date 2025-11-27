Predsjednik i igrači Orebića drakonski kažnjeni zbog napada na suparničke nogometaše!

Disciplinski sudac Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije Arian Ćustović donio je odluku o kažnjavaju sudionika tučnjave koja je izbila nakon dvoboja Orebića i ONK Metkovića. Nakon detaljne istrage, kažnjeno je osam sudionika incidenta s ukupnom kaznom od 22 utakmice zabrane igranja i 23 mjeseca suspenzije!

Predsjednik i igrač Orebića Ante Kordić zaradio je najtežu kaznu - na 15 mjeseci zabranjeno mu je obnašanje bilo kakve funkcije na utakmicama! Kazna mu istječe 27. veljače.

Osam mjeseci zabrane igranja dobio je Jakov Petričević, igrač Orebića, a njegova kazna istječe 26. srpnja 2026. godine. Od igrača Orebića još su kažnjeni Blago Roso sa sedam utakmica zabrane nastupa, Mateo Karan s pet i Ivan Kordić s tri.

Foto: ONK Metković

Kažnjeni su i igrači Metkovića pa je tako Ante Bačić kažnjen s tri utakmice, a Kristijan Rajič i Marko Andačić dobili su po dvije utakmice neigranja kazne.

NK Orebić kažnjen je s 1.132,72 eura zbog loše organizacije utakmice i sudjelovanja igrača u tučnjavi. S druge strane, Metković je kažnjen sa 132,72 eura zbog sudjelovanja njegovih igrača u incidentu.

Foto: ONK Metković

Foto: ONK Metković

Podsjetimo, Metković je pobijedio 5-4 u sjajnoj utakmici, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice zgrozilo je nogometnu javnost. Umjesto rukovanja, terenom su zavladale šake, naguravanje, pa čak i ugrizi, a u glavnoj ulozi našao se, ni manje ni više, nego predsjednik domaćeg kluba. Gosti iz Metkovića kući su otišli s tri boda nakon pobjede 5-4, ali i s vidljivim ozljedama, što su potkrijepili fotografijama i dramatičnim priopćenjem u kojem tvrde da su jedva izvukli živu glavu.

Rok za žalbu je osam dana.