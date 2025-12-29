Predsjednik Milanović ugostio plivače i trenere koji su osvojili medalje na završenom EP-u

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je danas predstavnike Hrvatskog plivačkog saveza, trenere i plivače hrvatske plivačke reprezentacije koji su sudjelovali i osvojili medalje na Europskom prvenstvu u plivanju u 25-metarskim bazenima.

Na 23. Europskom prvenstvu u plivanju u 25-metarskim bazenima, koje se od 2. do 7. prosinca održalo u poljskom gradu Lublinu, hrvatska plivačka reprezentacija osvojila je tri medalje. Jere Hribar osvojio je zlatnu medalju na 50 m slobodno i srebro na 100 m slobodno, te broncu u štafeti 4×50 m slobodno, skupa s Nikolom Miljenićem, Božom Puhalovićem i Lukom Cvetkom.

Predsjednik Milanović čestitao je plivačima, njihovim trenerima i Hrvatskom plivačkom savezu na velikom uspjehu hrvatske plivačke reprezentacije i poželio im osvajanje novih medalja. Medalje u individualnom natjecanju, koje je osvojio Jere Hribar, prve su hrvatske medalje u plivanju nakon devet godina, dok je medalja u štafeti prva hrvatska medalja u toj disciplini nakon čak 15 godina, naglašeno je na sastanku.

Osim o uspješnom nastupu hrvatske plivačke reprezentacije na Europskom prvenstvu, na sastanku se razgovaralo i o situaciju u tom sportu, uvjetima u kojima rade i treniraju hrvatski plivači te o perspektivama hrvatskog plivanja. U tom kontekstu, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić istaknuo je kako je u Hrvatskoj potrebno uspostaviti sustavan razvoj bazičnih sportova, plivanja, atletike i gimnastike te osigurati snažniju i kontinuiranu podršku državnih i sportskih institucija.

Pokretanje videa... 01:08 Tko je Jere Hribar? Mladi plivač srušio je Phelpsov rekord, a sad je osvojio najsjajniju medalju | Video: 24sata/Instagram/Pixsell

Isto tako, naglasio je kako bi bilo važno da se u Hrvatskoj, po uzoru na druge države, uvede obvezna obuka plivanja za školsku djecu. Da za tu inicijativu ima razloga, kaže, pokazuju podaci o velikom broju djece neplivača. U županijama uz more, u prvim razredima osnovne škole danas ima između 50 i 55 posto djece koja ne znaju plivati, dok je u kontinentalnim županijama situacija još lošija jer čak 70 posto djece te dobi su neplivači.

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su hrvatski plivački reprezentativci Luka Kmetić, Niko Janković, Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Marin Mogić i Božo Puhalović, njihovi treneri Jakša Arambašić, Lovrenco Franičević, Domagoj Zajec i Nenad Miloš te predstavnici Hrvatskog plivačkog saveza, predsjednik Josip Varvodić, član IO HPS Davor Brdar i glavna tajnica HPS Marija Luburić.

Uz predsjednika Milanovića bili su predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić i povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.