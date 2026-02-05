Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTAO JE U SLOVENIJI

Predsjednik slovenskog kluba: Dinamo je htio našeg trenera...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Predsjednik slovenskog kluba: Dinamo je htio našeg trenera...
2
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Albert Riera, hit trener iz Slovenije, izazvao je senzaciju! Nakon uspjeha s Olimpijom i Celjem, Eintracht ga zove. Odbio je ponude Dinama i Spartaka. Njemački klub ga je osvojio preko noći

Admiral

Španjolski trener Albert Riera (43) bio je pravi trenerski hit u Sloveniji. Njegov prvi posao počeo je žestoko, ultrasi Olimpije iz Ljubljane potjerali su ga s prve konferencije za javnost zbog nezadovoljstva jer je na klupi naslijedio Roberta Prosinečkog, a na kraju je odveo klub do prve titule prvaka u pet godina. 

Zatim se pridružio Celju, s kojim je došao do četvrtfinala Konferencijske lige prošle sezone i time pokazao kako je trener za ozbiljne domete. Zbog svega toga zapazio ga je njemački prvoligaš Eintracht iz Frankfurta, ali i još mnogi drugi klubovi, uključujući i lidera Hrvatske nogometne lige, Dinamo.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Celja, Valerij Kolotilo, iskreno je pričao o velikom ionteresu za španjolskim strategom u emisiji 'Pod prečko'.

OBJAVA S MAKSIMIRA Dinamo potpisao stipendijski ugovor s darovitim veznjakom
Dinamo potpisao stipendijski ugovor s darovitim veznjakom

- Odbili smo Crvenu zvezdu, Dinamo Zagreb, Ludogorec… Spartak iz Moskve poslao je ogromnu ponudu. Financijski je bila fantastična, ali ju je Albert odbio jer ruski klubovi ne igraju Europu - rekao je predsjednik Celja.

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević
Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Znao je kako je 'to to' kada je Riera dobio ponudu Eintrachta.

KRIŽEVAČKA ZVIJEZDA Tko je Adriano Jagušić? Odbacili ga jer je 'prenizak', vozi kamion i korak je od Dinama, ali i SP-a
Tko je Adriano Jagušić? Odbacili ga jer je 'prenizak', vozi kamion i korak je od Dinama, ali i SP-a

- S Albertom nikad ne možeš biti potpuno miran. Proveli smo puno vremena zajedno i prošli razne situacije. Kad se javio Eintracht, sve je bilo jasno. Ponuda je stigla praktički preko noći, baš dok smo se vraćali s priprema na Mallorci. Znali smo da ga više ne možemo zadržati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026