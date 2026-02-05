Predsjednik slovenskog kluba: Dinamo je htio našeg trenera...

Španjolski trener Albert Riera (43) bio je pravi trenerski hit u Sloveniji. Njegov prvi posao počeo je žestoko, ultrasi Olimpije iz Ljubljane potjerali su ga s prve konferencije za javnost zbog nezadovoljstva jer je na klupi naslijedio Roberta Prosinečkog, a na kraju je odveo klub do prve titule prvaka u pet godina.

Zatim se pridružio Celju, s kojim je došao do četvrtfinala Konferencijske lige prošle sezone i time pokazao kako je trener za ozbiljne domete. Zbog svega toga zapazio ga je njemački prvoligaš Eintracht iz Frankfurta, ali i još mnogi drugi klubovi, uključujući i lidera Hrvatske nogometne lige, Dinamo.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Celja, Valerij Kolotilo, iskreno je pričao o velikom ionteresu za španjolskim strategom u emisiji 'Pod prečko'.

- Odbili smo Crvenu zvezdu, Dinamo Zagreb, Ludogorec… Spartak iz Moskve poslao je ogromnu ponudu. Financijski je bila fantastična, ali ju je Albert odbio jer ruski klubovi ne igraju Europu - rekao je predsjednik Celja.

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Znao je kako je 'to to' kada je Riera dobio ponudu Eintrachta.

- S Albertom nikad ne možeš biti potpuno miran. Proveli smo puno vremena zajedno i prošli razne situacije. Kad se javio Eintracht, sve je bilo jasno. Ponuda je stigla praktički preko noći, baš dok smo se vraćali s priprema na Mallorci. Znali smo da ga više ne možemo zadržati.