Predsjednik talijanskog saveza: Tražio sam Gattusa da ostane

Razumijem one koji pozivaju na moju ostavku, navikao sam se na to u posljednje vrijeme, poručio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza, Gabriele Gravina. On je od 2018. na toj funkciji, a također je i potpredsjednik Uefe. Ipak, nakon debakla "azzurra" u doigravanju za Svjetsko prvenstvo puno je onih u Italiji koji Gravinu smatraju glavnim odgovornim za rezultate reprezentacije.

Gravina je izašao pred okupljene medije u Zenici zajedno s izbornikom Gennarom Gattusom, kojem je pružio podršku.

- Tražio sam ga da ostane na klupi, odličan je trener. Niste vidjeli nevjerojatni i dirljivi trenutak između Gattusa i igrača u svlačionici. S njime ima poseban odnos, a dečki su odigrali junački, sve su ostavili na travnjaku - rekao je Gravina.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ostaje za vidjeti hoće li uopće Gravina ostati "na snazi" nakon novog debakla talijanske reprezentacije, koja se nije uspjela plasirati na treće uzastopno izdanje Svjetskog prvenstva. I to kao druga najuspješnija reprezentacija u povijesti turnira s četiri titule.

- Sastanak skupštine je pravo mjesto za takve razgovore. Zakazao sam ga za sljedeći tjedan, interno ćemo donositi takve odluke. Razumijem one koji pozivaju na moju ostavku, navikao sam se na to u posljednje vrijeme - zaključio je Gravina.