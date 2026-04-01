VIDEO Zbog ovog trenutka BiH strahuje: 'Dijamant' u bolovima

Piše Luka Tunjić,
VIDEO Zbog ovog trenutka BiH strahuje: 'Dijamant' u bolovima
Foto: SportKlub/screenshot

Igrale su se posljednje sekunde utakmice kada je Džeko pao na travnjak nakon duela s veznjakom Italije Frattesijem. Džeko je pao na rame, a izbornik Barbarez nije ga uvrstio među izvođače penala

Iako je davno zacementirao svoj legendarni status u bosanskohercegovačkom nogometu, Edin Džeko je s 40 godina ostvario jedan od najvećih uspjeha u dresu reprezentacije. "Zmajevi" su pobijedili Italiju nakon izvođenja jedanaesteraca i time se kvalificirali na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Džeko je u Zenici odigrao svih 120 minuta nakon što je protiv Walesa odigrao 90 minuta te zabio jedini gol za BiH u regularnom dijelu utakmice. Bio mu je to 73. gol u reprezentativnom dresu u 148 utakmica, a u lipnju će drugi put u karijeri predvoditi reprezentaciju na Mundijalu. Barem se tako nadaju u susjedstvu.

Naime, igrale su se posljednje sekunde utakmice kada je Džeko pao na travnjak nakon duela s veznjakom Italije i Intera, Davideom Frattesijem. Džeko je pao na rame, a izbornik Sergej Barbarez nije ga uvrstio među izvođače penala. Štoviše, pobjedu je proslavio sa zamotanim ramenom, a u narednim danima saznat će se ozbiljnost njegove ozljede. Snimku duela možete pogledati klikom OVDJE.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na Džeku ozbiljno računaju i u Njemačkoj. Podsjetimo, zimus je 40-godišnji bh. napadač pojačao Schalke, koji je trenutačno vodeći klub 2. Bundeslige i nada se povratku u elitu. Džeko je u osam prvenstvenih utakmica zabio šest golova i podijelio tri asistencije, a njemački mediji pisali su kako bi mogao završiti igračku karijeru ako vrati Schalke u prvi rang.

