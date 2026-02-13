Obavijesti

TUŽNA VIJEST

Preminuo bivši mladi futsal reprezentativac Adriano Darrer

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: MNK Square

U klubu ističu da je Darrer bio dio Squareove priče od kadetskih dana te da je kroz rad, disciplinu i zalaganje zasluženo nosio dres mlade hrvatske reprezentacije

Dubrovnik i hrvatska futsal zajednica u tuzi su se oprostili od mladog igrača Adriano Darrer, koji je preminuo u 26. godini života. Rođeni Dubrovčanin ostavio je dubok trag u mlađim uzrastima i seniorskoj momčadi Malonogometni klub Square, a nastupima je izborio i poziv u Hrvatska U19 reprezentacija, za koju je 2019. godine upisao pet službenih nastupa protiv Italije, Engleske, Slovačke i dvaput protiv Sjeverne Makedonije.

Darrer je za prvu momčad Squarea debitirao 10. veljače 2017. u Gospinom polju protiv Uspinjača, pod vodstvom tadašnjeg trenera, a danas izbornika Marinko Mavrović. Prvi gol zabio je 7. listopada iste godine, ponovno protiv Uspinjače. U toj je utakmici za dubrovački sastav mrežu zatresao i Andro Zarač, dok je na klupi debitirao trener Toni Bačić.

SJAJNA SNIMKA VIDEO 'Duje Kustura, medalja brončana!' Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora
VIDEO 'Duje Kustura, medalja brončana!' Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora

U klubu ističu da je Darrer bio dio Squareove priče od kadetskih dana te da je kroz rad, disciplinu i zalaganje zasluženo nosio dres mlade hrvatske reprezentacije. Tijekom karijere jednu je sezonu proveo i u redovima Malonogometni klub Ombla (2019./20.), a suigrači i navijači pamte ga kao predanog i borbenog igrača.

Square je naglasio kako je klub posljednjih godina ostao bez više važnih članova, među njima su i Siniša Bačić te bivši predsjednik Željko Jelić, a Darrerov prerani odlazak dodatno je pogodio cijelu sportsku zajednicu na jugu Hrvatske.

