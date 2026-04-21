Preminuo Dragan Milanović, pionir kondicijske pripreme

U 78. godini života, nakon teške bolesti, preminuo je profesor emeritus Dragan Milanović, jedan od najutjecajnijih hrvatskih kineziologa i pionir moderne kondicijske pripreme sportaša. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za hrvatsku sportsku i znanstvenu zajednicu.

Kao dugogodišnji nositelj kolegija Teorija treninga na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Milanović je obrazovao generacije trenera i sportskih stručnjaka te ostavio neizbrisiv trag u razvoju struke. Radio je i kao profesor atletike, dvaput je obnašao dužnost dekana fakulteta, bio je prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, uz niz drugih važnih funkcija u akademskoj i sportskoj zajednici.

U vrijeme kada je kondicijska priprema bila tek prateći segment sporta, Milanović ju je pretvorio u ključnu komponentu uspjeha. Smatra ga se pionirom individualiziranog pristupa treningu, koji je danas standard u vrhunskom sportu. Svoje znanje ugradio je u uspjehe brojnih klubova i reprezentacija u odbojci, vaterpolu, rukometu i košarci, a snažno je utjecao i na karijere velikana poput Krešimira Ćosića i Dražena Petrovića.

Tijekom bogate akademske karijere objavio je 186 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao u pokretanju i organizaciji međunarodnih konferencija iz područja kineziologije. Autor je ili urednik 65 knjiga, udžbenika i zbornika, a bio je i član Nacionalnog vijeća za sport od 2007. do 2015. godine.

Zagreb: Dragan Milanović, bivši dekan KIF-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kroz njegovu učionicu prošla je cijela plejada istaknutih hrvatskih trenera i sportaša. Kod njega su ispit iz teorije treninga polagali, među ostalima, pokojni Miroslav Ćiro Blažević i Zlatko Kranjčar te Zlatko Dalić, Dražen Ladić, Tomislav Ivković, Josip Katalinić, Zoran Vulić, Nenad Gračan, kao i košarkaški treneri Giuseppe Giergia, Željko Pavličević, Faruk Kulenović i Danijel Jusup.

Za svoj rad primio je niz prestižnih priznanja, uključujući Državnu nagradu "Franjo Bučar", Nagradu Grada Zagreba, nagradu za životno djelo Hrvatskog olimpijskog odbora "Matija Ljubek", odlikovanje Reda hrvatskog pletera, Trofej Zagrebačkog športskog saveza za životno djelo te nagradu Sabora Republike Hrvatske za životno djelo.

Od profesora su se oprostili i s Kineziološkog fakulteta:

"S tugom i dubokim poštovanjem obavještavamo kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da nas je u ponedjeljak, 20. travnja 2026., u 78. godini života zauvijek napustio profesor emeritus Dragan Milanović. Profesor Milanović ostavio je neizbrisiv trag u akademskoj zajednici kroz dugogodišnji predani rad u nastavi, znanstveno-istraživačkom djelovanju i razvoju Fakulteta. Kao cijenjeni profesor i mentor, odgojio je generacije studenata, prenoseći im ne samo znanje i stručnost, već i vrijednosti odgovornosti i predanosti. Njegov znanstveni i stručni doprinos prepoznat je kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima, a svojim je radom značajno pridonio razvoju struke i unapređenju visokog obrazovanja. Kao profesor emeritus, i nakon umirovljenja ostao je aktivno povezan s Fakultetom, sudjelujući u akademskom životu i pružajući podršku mlađim generacijama nastavnika i istraživača.

Njegov odlazak veliki je gubitak za našu akademsku zajednicu, ali i za sve koji su ga poznavali i s njime surađivali. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskrenu sućut."