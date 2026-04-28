Preminuo je bivši nogometaš i napadač Hajduka Siniša Fulgosi

Nekadašnji nogometaš Hajduka Siniša Fulgosi preminuo je u utorak nakon duge i teške bolesti u 83. godini života, objavio je klub na službenoj stranici. Za Splićane je igrao od 1962. do 1965. godine i pritom nastupio 144 puta te zabio 24 pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Jadranski derbi bez pogodaka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- U bogatoj i slojevitoj povijesti Hajduka postoje imena koja ne iskaču uvijek u prvi plan, ali bez kojih se ne može ispričati cjelovita priča kluba. Jedno od takvih imena je Siniša Fulgosi, nogometaš koji je početkom 1960-ih godina nosio bijeli dres u razdoblju smjene generacija i postupnog oblikovanja nove momčadi, objavio je Hajduk.

Dioklecijanov grad njegov je dom, a prve korake napravio je na ulicama Splita.

- Rođen u Splitu, gradu u kojem je nogomet više od igre, Fulgosi je vrlo rano pokazao sklonost balunu. Poput mnogih splitskih dječaka tog vremena, prve je nogometne korake napravio na improviziranim igralištima, da bi se ubrzo našao u omladinskom pogonu Hajduka. Talent, radna etika i razumijevanje igre otvorili su mu vrata prve momčadi u trenutku kada je klub tražio nova rješenja u napadačkoj liniji.

Bio je napadač i igrao je povučenu špicu.

- U seniorskom Hajduku Fulgosi se profilirao kao ofenzivni igrač, sposoban igrati u vrhu napada, ali i nešto povučenije, gdje je mogao koristiti osjećaj za prostor i igru bez lopte. Nije bio klasični golgeter, no njegova vrijednost očitovala se u sudjelovanju u izgradnji napada, otvaranju prostora suigračima i discipliniranom izvršavanju taktičkih zadataka koje su tadašnji treneri tražili.

I nakon karijere ostao je duboko povezan s 'bilima'.

- Nogometnu karijeru završio je relativno rano, bez velike pompe i medijske pozornosti. Nakon povlačenja iz profesionalnog nogometa, Fulgosi se okrenuo privatnom životu, no veza s Hajdukom nikada nije prekinuta. Redovito se pojavljivao na okupljanjima veterana i klupskim događanjima, kao svjedok jednog razdoblja i čuvar uspomena na vrijeme kada se nogomet igrao drugačijim ritmom, ali s jednakom strašću.