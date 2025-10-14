Preminuo je Stipe Legenda

Preminuo je Stipan Mikuličić, poznatiji kao Stipe Legenda, osebujni Splićanin i simbol gradskog duha koji je desetljećima donosio osmijeh svima oko sebe. Umro je u ponedjeljak navečer, u 69. godini života, u svom domu u Podstrani, prenosi Dalmatinski portal.

Stipe Legenda bio je jedan od najprepoznatljivijih likova Splita, čovjek čija su vedrina, humor i iskrenost osvajali i prolaznike na Rivi i gledatelje pred televizijskim ekranima. Gotovo da nije bilo televizijskog javljanja iz Splita u kojem se nije pojavio u pozadini, nasmijan i raspoložen, spreman za razgovor i šalu.

Svojim pojavljivanjem tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine, kada se pojavio iza novinarke Mirte Šurjak u izravnom prijenosu s Prokurativa, osvojio je širu javnost.

Najviše se, međutim, vezao uz tradicionalnu tombolu koja se svake godine održava za blagdan svetog Dujma. Sam za sebe govorio je da je "doživotni prežident tombule". Bio je omiljen među sportašima, političarima i običnim ljudima, redoviti posjetitelj utakmica KK Splita i neizostavan dio gotovo svake gradske manifestacije. U jednome od svojih posljednjih medijskih trenutaka, zatekao se i u društvu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen tijekom njezina posjeta Splitu.

Prošle je godine doživio srčani udar, a nedavno se razbolio i, nažalost, nije se oporavio, potvrdio je načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.