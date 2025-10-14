Obavijesti

Sport

Komentari 0
KULTNI SPLIĆANIN

Preminuo je Stipe Legenda

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo je Stipe Legenda
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svojim pojavljivanjem tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine, kada se pojavio iza novinarke Mirte Šurjak u izravnom prijenosu s Prokurativa

Preminuo je Stipan Mikuličić, poznatiji kao Stipe Legenda, osebujni Splićanin i simbol gradskog duha koji je desetljećima donosio osmijeh svima oko sebe. Umro je u ponedjeljak navečer, u 69. godini života, u svom domu u Podstrani, prenosi Dalmatinski portal.

Stipe Legenda bio je jedan od najprepoznatljivijih likova Splita, čovjek čija su vedrina, humor i iskrenost osvajali i prolaznike na Rivi i gledatelje pred televizijskim ekranima. Gotovo da nije bilo televizijskog javljanja iz Splita u kojem se nije pojavio u pozadini, nasmijan i raspoložen, spreman za razgovor i šalu.

IKONA HAJDUKA VIDEO Legendarni 'Baka': Dobiti mural u Splitu je veličanstveno, a emotivno pratim Hajduk i sad
VIDEO Legendarni 'Baka': Dobiti mural u Splitu je veličanstveno, a emotivno pratim Hajduk i sad

Svojim pojavljivanjem tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine, kada se pojavio iza novinarke Mirte Šurjak u izravnom prijenosu s Prokurativa, osvojio je širu javnost.

Najviše se, međutim, vezao uz tradicionalnu tombolu koja se svake godine održava za blagdan svetog Dujma. Sam za sebe govorio je da je "doživotni prežident tombule".  Bio je omiljen među sportašima, političarima i običnim ljudima, redoviti posjetitelj utakmica KK Splita i neizostavan dio gotovo svake gradske manifestacije. U jednome od svojih posljednjih medijskih trenutaka, zatekao se i u društvu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen tijekom njezina posjeta Splitu.

NOVI IZAZOV Rakitić ima novu ulogu! Postao ambasador španjolske lige
Rakitić ima novu ulogu! Postao ambasador španjolske lige

Prošle je godine doživio srčani udar, a nedavno se razbolio i, nažalost, nije se oporavio, potvrdio je načelnik Podstrane Mijo Dropuljić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025