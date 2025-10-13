Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača. Nova uloga ambasadora neće utjecati na njegov posao u Splitu
Rakitić ima novu ulogu! Postao ambasador španjolske lige
Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.
- Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima - rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.
Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.
- On će uglavnom obavljati 'ad hoc' stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima...Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti - izjavio je glasnogovornik.
Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.
"Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige", izvijestio je putem društvene mreže X. "Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu", dodao je.
