Komentari 5
Rakitić ima novu ulogu! Postao ambasador španjolske lige

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača. Nova uloga ambasadora neće utjecati na njegov posao u Splitu

Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.

- Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima - rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- On će uglavnom obavljati 'ad hoc' stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima...Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti - izjavio je glasnogovornik.

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.

"Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige", izvijestio je putem društvene mreže X. "Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu", dodao je.

