Preminuo Rick Adelman, trener koji je držao Dražena na klupi

U 79. godini života preminuo je Rick Adelman, član Košarkaške kuće slavnih i jedan od najcjenjenijih trenera u povijesti NBA lige. Njegova karijera, koja se proteže kroz gotovo tri desetljeća, obilježena je s više od tisuću pobjeda, dva finala s Portland Trail Blazersima i stvaranjem legendarne momčadi Sacramento Kingsa, popularno nazvane "Najveći show na terenu". No, za ljubitelje košarke s ovih prostora, Adelmanovo ime zauvijek će ostati isprepleteno s dvije suprotstavljene priče: onom o briljantnoj suradnji s Vladom Divcem i Peđom Stojakovićem, te onom o velikoj pogrešci i neshvaćanju talenta Dražena Petrovića, kojemu je bio prvi trener po dolasku u Ameriku.

Sukob u Portlandu i Draženova frustracija

Kada je Dražen Petrović 1989. godine stigao u Portland Trail Blazerse, stigao je sa statusom najboljeg europskog igrača, no u viziji trenera Ricka Adelmana za njega nije bilo mjesta. U svojoj prvoj sezoni, hrvatski košarkaški Mozart igrao je u prosjeku skromnih 12,6 minuta po utakmici. Blazersi su tada bili krcati zvijezdama, a bekovske pozicije čvrsto su držali All-Star igrači Terry Porter i Clyde Drexler. Situacija se dodatno pogoršala uoči Draženove druge sezone, kada je klub doveo veterana Dannyja Aingea, čime je Petrovićeva uloga postala posve marginalna. Frustracija je rasla iz utakmice u utakmicu, a Dražen je svoju situaciju opisao s gorkom ironijom.

​- Ne znam. Ne mogu promijeniti Adelmanovo mišljenje o meni. Kako se osjećam? Sjajno! Sjedim na klupi, nitko me ništa ne pita. Zabijem nekoliko koševa na kraju utakmice... Zapravo, ako smijem reći, ja sam najplaćeniji igrač u NBA ligi. Zarađujem milijune dolara za pet minuta po utakmici... pet minuta, ako je Adelman raspoložen i ako je rezultat povoljan.

Adelman nikada nije javno kritizirao Draženov rad, ali mu nije ni objasnio zašto ne igra. U studenome 1990., nakon što je u šest utakmica odigrao ukupno tek 11 minuta, Petrović je javno zatražio razmjenu, zaprijetivši da će se vratiti u Europu ako mu klub ne ispuni želju. Adelmanova reakcija bila je hladna i omalovažavajuća, a njegove riječi ušle su u anale kao jedna od najvećih krivih procjena u povijesti lige.

​- Budimo realni. Ovdje govorimo o dečku koji je prošle godine imao prosjek od sedam koševa po utakmici. To nije all-star igrač. Imamo puno igrača ispred njega koji su vrlo dobri. Tko kaže da mu se isto neće dogoditi i negdje drugdje? Mislim da dobiva vrlo loše savjete.

"Upravo smo razmijenili All-Star igrača"

Iako je Dražen, nakon razgovora s trenerom i isprike preko odvjetnika, privremeno povukao zahtjev, rastanak je bio neizbježan. U siječnju 1991. godine, Blazersi su ga poslali u New Jersey Netse. Jedan od rijetkih koji je u Portlandu shvaćao kakvog igrača gube bio je vođa momčadi Clyde Drexler. On je čak i sugerirao Adelmanu da ih pokuša staviti zajedno u petorku, a ne da Dražen bude njegova zamjena, no trener ga nije poslušao. Prilikom Draženovog odlaska, Drexler je proročanski izjavio: "Upravo smo razmijenili All-Star igrača". Pokazalo se da je bio u pravu. U Netsima je Petrovićeva karijera eksplodirala. Postao je jedan od najboljih šutera lige, u sezoni 1992./93. izabran je u treću najbolju petorku NBA lige s prosjekom od 22,3 koša, prije nego što je njegov život tragično prekinut u prometnoj nesreći u lipnju 1993. godine.

Europski preokret i "Najveći show na terenu"

Ironično, karijera Ricka Adelmana doživjela je vrhunac upravo zahvaljujući europskim igračima. Godinama nakon epizode s Petrovićem, preuzeo je Sacramento Kingse i stvorio jednu od najatraktivnijih i najvoljenijih momčadi svog vremena. Okosnicu te ekipe činili su Vlade Divac, Peđa Stojaković i Turčin Hedo Türkoğlu. Adelmanov inovativni napad, koji je koristio visoke igrače poput Divca i Chrisa Webbera kao centre distribucije lopte, oduševljavao je navijače diljem svijeta.

Kingsi su pod njegovim vodstvom osam sezona zaredom ulazili u doigravanje, a 2002. su bili na korak do velikog finala. Upravo su Divac i Stojaković pod Adelmanom igrali košarku života. Mnogi vjeruju da je upravo gorko iskustvo s Draženom otvorilo Adelmanu oči i potaknulo ga da kasnije s puno više povjerenja pristupi talentima izvan Amerike. Tu je sudbinsku isprepletenost najbolje sažeo Vlade Divac kada je komentirao Adelmanov ulazak u Kuću slavnih.

​- Trenera koji je na klupi držao najvećeg europskog igrača svih vremena, u Kuću slavnih su uveli Europljani.

