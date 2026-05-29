Promjene u NBA ligi od sljedeće sezone! Uvodi se novi sustav za draft, evo što to sve uključuje

Od sljedeće sezone u NBA-u na snagu stupaju promjene. Upravni odbor lige odobrio je novi set pravila za draft lutriju koji će utjecati na strategije najlošijih momčadi. S ciljem suzbijanja namjernog gubljenja utakmica radi boljih izgleda na draftu - liga uvodi "3-2-1" sustav koji stupa na snagu s draftom 2027. Promjene uključuju proširenje broja sudionika, izmijenjene vjerojatnosti i stroga ograničenja za momčadi koje se duže vrijeme nalaze na dnu poretka.

Što je novi sustav?

Novi format proširuje lutriju s 14 na 16 momčadi, uključujući deset ekipa koje su propustile postsezonu i šest momčadi iz play-in turnira. Svaka od 16 momčadi u lutriji dobit će tri, dvije ili jednu kuglicu. Momčadi koje ne izbore ni doigravanje ni play-in dobit će po tri kuglice, a uveden je i mehanizam za poticanje pobjeda. Momčadi s tri najlošija omjera u ligi bit će kažnjene oduzimanjem jedne od svoje tri kuglice.

Sustav smanjuje izglede najlošijim momčadima, a povećava onima koje su se borile, ali ostale izvan doigravanja. Nijedna momčad neće smjeti imati prvi izbor na draftu dvije godine zaredom, niti birati unutar prvih pet u tri uzastopne sezone. Ograničenja se odnose na vlastiti izbor momčadi, neovisno o tome je li ga ona zadržala ili proslijedila drugoj momčadi u razmjeni. Također, momčadi više neće moći stavljati zaštite od 12. do 15. mjesta na izbore koje razmjenjuju.

Proba na tri godine

Kako bi osigurala poštivanje novih smjernica, liga je povjereniku Adamu Silveru dala znatno šire ovlasti za kažnjavanje "tankiranja". Silver će moći izricati novčane kazne do 10 milijuna dolara, oduzimati ili mijenjati pozicije na draftu, smanjivati izglede u lutriji te suspendirati klupske dužnosnike. Cijeli "3-2-1" sustav uveden je kao trogodišnji probni period, koji će trajati zaključno s NBA draftom 2029. godine. Nakon toga će liga procijeniti njegovu učinkovitost.