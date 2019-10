Pri porodu mu slomili ključnu kost, Maradona ga je zamrzio

We've all dreamt about meeting our football idols when we were kids. And now that I have my own fans, I want to give you the opportunity to spend a special weekend with me in Manchester City. Join the @Wix contest and make your dream come true! De chicos todos soñamos con conocer a nuestros ídolos. Y ahora que tengo mis propios fans, quiero darles la oportunidad de pasar un fin de semana inolvidable conmigo en Manchester City ¡Participá del concurso @Wix y cumplí tu sueño!

A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Feb 23, 2016 at 3:05am PST