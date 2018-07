Priča o Šimi: Unukov kockasti dres dida je ponio u svoj grob...

Šime Vrsaljko (26) tijekom godina profilirao se u sjajnog desnog beka i zauzeo mjesto u početnoj postavi Hrvatske. Postao je pravi ratnik na terenu kod Diega Simeonea pod čijom je palicom u potpunosti sazrio kao igrač. No, da nije nogometaš Šime bi vjerojatno bio - vinogradar i vinar u svome rodnom kraju Nadinu.

Vrlo rano otišao od kuće

Šime je atipično svim Zadranima, već sa 14 godina otišao u Dinamo.

- Svi smo tu više-manje hajdukovci, ali i žalosni zbog boleštine u tom klubu. To je presudilo da ode u sredinu u kojoj se može afirmirati, a ne postati roblje nekih pojedinaca - rekao je jednom prilikom Svemir Vrsaljko, Šimin stric.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Potpuno samom bez obitelji, Šimi je bilo jako teško u početku, no kasnije je sve došlo na svoje.

- Najviše mi je nedostajala obitelj, a iznad svih brat. Nije lako otići iz obitelji s 14 godina, tamo mi je sve bilo na dlanu, sve ti je posloženo, oprano, ispeglano, sve imaš. A ovdje sam bio sam u domu, to je vojska. Dižeš se u sedam, imao trening ili ne, čistiš sobu za ocjenu. Bilo je kritičnih situacija - rekao je jednom desni bočni za Večernji list

Unatoč tome što jer Zadar kolijevka košarke, Šime se od prvih dana zaljubio u nogomet i vjerovao da je to njegov put u životu. Razlog toga je to što su se i njegovi prethodnici bavili s nogometom, a vrlo dobru karijeru ostvario je i njegov otac Mladen što je potvrdio i Šimin stric.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Djed sa sobom u grob odnio unukov dres

Nogometni uzor mu je Luka Modrić, s kojim je suigrač u reprezentaciji.

- Je, on mi je uzor, ali prije svega zbog načina na koji je došao do svega što sada ima. Želio bih ići njegovim putem - rekao je mladi Šime prije nekoliko godina.

Životni uzor i čovjek koji je uvelike zaslužan za Šimin odgoj je njegov pokojni djed Šime.

Šime je od djetinjstva bio jako povezan s djedom s kojim je stvorio jako poseban odnos. Roditelji su mu nadjenuli ime upravo prema djedu, a njegov dida je i u grob ponio unukov kockasti dres.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

- Oni su jedan za drugoga bili pojam, neraskidivo vezani i to praktički otkad se unuk Šime rodio - rekao je njegov stric za Agroklub i dodao:

- Jak je u glavi, nogama i u moralu, a sve to je rezultat talenta, ali i kućnog odgoja. Šime je pošten i pristojan. Odgovoran. Nije vanjska baraba - sve su te osobine koje su mu nametnute od djetinjstva, a on je sve to sa svojim trudom postigao, i to sam odvojen od svoje obitelji.

Za njega je obitelj svetinja, kako bi se reklo - vjera, ljubav i domovina. Sa svojom djevojkom Mateom u vezi je od osnovne škole, a prije mjesec dana dobili su sina Brunu.

Escobar ili Vrsaljko?

Šime se u Atleticu iz one dječačke faze preobratio u macho muškarca s bezbroj tetovaža vjerskih motiva i izgledom koji mnoge podsjeća na - Pabla Escobara. Njegov novi izgled premijerno je prošle godine na društvenim mrežama predstavio Ivan Perišić koji nije bio siguran jel to Escobar ili Vrsaljko.

Da nije nogometaš, bio bi - vinogradar

Naime, njegov pokojni djed Šime porijeklom je iz Nadina, mjesto pored Zadra koje ima najviše vinograda u Ravnim kotarima. U Nadinu vinova loza se prostire na čak 300 hektara, no put za Šimu je napisan drugačije. Tko zna, da je Šime zajedno s roditeljima ostao na tome području, možda bi danas bio poznat po sjajnim vinima i nagradama s natjecanja.

- A Šime i vinogradarstvo?! Ima vrimena. Ako je mogao Španjolac Iniesta, zašto ne bi i on. No, o tom potom - rekao je njegov stric Svemir.

Dinamo, Genoa, Sassuolo, Atletico - Hrvatska

Nakon sjajnih igara u dresu Dinama, za Šimu nije nedostajalo ponuda. I tako se Šime 2013. otisnuo u Italiju, točnije u Genou za pet milijuna eura. No, zbog manjka minutaže i velikog interesa Sassuola, Šime je svoj daljnji put u karijeri nastavio upravo tamo.

U Sassuolu je odmah pokazao zašto je doveden, a krasila ga je upravo ta mentalna snaga koju je, kažu oni koji ga poznaju, očito naslijedio od svog djeda. Nakon dvije odigrane sezone u Serie A, veliki interes za njega je pokazao Atletico Madrid pod ravnanjem Diega Simonea i doveo ga za 16 milijuna eura. Vrsaljko se ove sezone Madriđanima okitio naslovom Europske lige.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tako je mladi rastrčani dječak, koji je sa samo 14 godina otišao u Zagreb potpuno sam, izrastao u igračinu koji sa svim srcem igra za svoju reprezentaciju. A njegov djed s neba sa suzom u oku i ponosom gleda kako se Šime bori za svoju domovinu i sveti hrvatski dres, točno onako kako ga je on naučio i odgojio. I to u finalu Svjetskog prvenstva u dresu voljene zemlje, na najvećoj pozornici nogometa gdje završe samo oni koji se bore cijeli život, baš kao Šime...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.