Prije godinu dana scene iz Danske šokirale su sve: Eriksen je pet minuta bio klinički mrtav

Prije deset mjeseci Danska je u prvom kolu Europskog prvenstva dočekala Finsku na prepunom Parken stadionu. Krajem prvog poluvremena gromoglasno navijanje zamijenila je tuga, plač i molitva. Nogometni svijet tog je dana stao na deset minuta. Šok je zavladao.

Christian Eriksen (30), ponajbolji veznjak svijeta, srušio se na travnjak i ostao bez svijesti. Imao je srčani udar. Zavladao je tajac. Nitko nije znao što se događa. Priseban je bio kapetan Danske Simon Kjaer koji je izvadio jezik Eriksenu i dao mu umjetno disanje. Dolaskom liječnika, suigrači su stali oko njega formirajući štit držeći se za glavu i rukama prekrivajući lica od šoka. Nekima su potekle suze, navijači su u šoku i tugi gledalo što se događa...

Danski čarobnjak bio je klinički mrtav pet minuta nakon što je doživio srčani udar. Liječnici su ga oživljavali defibrilatorom deset minuta, a trenutak kada je iz nosila dignuo ruku i mahnuo cijelom stadionu kako bi dao do znanja da je dobro, rasplakao je i one najčvršće. Navijači na stadionu prvo su priredili gromoglasan pljesak njemu u čast, a potom su počeli klicati njegovo ime

- Zvali su nas na teren čim se srušio, a iako nisam vidio trenutak kad je pao, bilo je jasno da je kolabirao. Kad sam stigao tamo, on je ležao na boku i disao. Imao je puls, no to se jako brzo promijenilo i onda smo počeli s oživljavanjem. Bila je to fantastična i jako brza pomoć i od liječnika sa stadiona i ostalih službi - rekao je Morten Boesen, liječnik danske reprezentacije, jedan od heroja tog mučnog dana na Parkenu.

Njegova supruga Sabrina u suzama i velikom strahu sišla je s tribine i pokušala otrčati do svojeg supruga, ali ju je osiguranje na stadionu Parken u Kopenhagenu zaustavilo. Do nje su dotrčali članovi danskog stožera i suigrači iz reprezentacije pokušavajući je utješiti. Danski kapetan Simon Kjaer preuzeo je odgovornost kao pravi kapetan i smirio situaciju. Čovjek je odreagirao kako bi i svaki čovjek trebao.

Prognoze su govorile kako mu je to bila posljednja utakmica u životu. Jedva je preživio, nitko nije razmišljao o nogometu jer on je u tome trenutku bio nebitan. U pitanju je bio njegov život.

- Zapitao sam se: O, Bože? Ima li nešto što smo previdjeli? No onda sam pogledao nanovo sve testove i shvatio da je stvarno sve bilo savršeno. Čudo da je živ. Samo sam vidio da je potrčao k lopti, a noge su mu otkazale i pada. Ako su mu radili agresivan CPR (reanimacija) i ako su koristili defibrilator, onda mogu reći da se radi o primarnom srčanom zastoju. Noge su ga izdale, što je jasan pokazatelj da je nešto opasno krenulo po zlu, postao je mekan i samo se srušio. Vjerojatno je mozak ostao bez kisika - rekao je kardiolog Sanjay Sharma koji je godinama radio s Eriksenom dok je igrao u Tottenhamu.

- Od dana kad je potpisao za Tottenham moj je posao bio da ga testiramo i vršimo pretrage. Njegovi testovi do 2019. godine bili su potpuno normalni, nije bilo nikakve srčane mane. To garantiram jer sam ja radio testove. Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav. Umro je. Teško da će ikad više zaigrati nogomet. Bio je mrtav jedanput i može li mu medicinska struka dopustiti da opet umre? Ne može. I neće. Niti jedan doktor mu neće dati dozvolu nakon ovoga. Ovo je kraj karijere, ali dobra vijest je da će živjeti - kazao je Sharma.

No, Eriksen se vratio nogometu. Kako bi mogli pratiti rad njegova srca, liječnici su mu nedugo nakon srčanog ugradili implantabilni kardioverter defibrilator (ICD). Implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD) ugrađuje se pacijentima koji boluju od aritmije ili nepravilnog rada srca. On prati rad srca i kad otkrije nepravilnost reagira ili stimulacijom ili električnim šokom. Uređaj pritom ne može spriječiti nastanak aritmija, ali značajno povećava preživljavanje u slučaju njihovih pojava. U Italiji je zabranjeno igrati s tim uređajem pa je Eriksen raskinuo ugovor s Interom u prosincu prošle godine.

Nije se htio rastati od nogometa na tako ružan način. Marljivo je trenirao s momčadi Ajaxa pa u siječnju iznenađujuće potpisao za engleskog premierligaša Brentford. Prvu utakmicu odigrao je u veljači u prijateljskoj utakmici protiv Rangersa. Malo po malo hvatao je ritam i vrlo brzo pokazao zašto je prije tog kobnog dana na Parkenu bio jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Vratila se ta gracioznost i elegancija u njegovim pokretima, znanje i klasa ionako nikada nisu bili upitni.

Opet je blistao na travnjaku, zabio je gol i četiri puta asistirao u 11 utakmica. Prije godinu dana borio se za život, sada ga opet žele najbolji europski klubovi.

- Zahvalio sam se svima koje sam osobno upoznao, od liječnika, igrača, reprezentacije i obitelji, ali zahvaljujem se i svim navijačima koji su mi poslali tisuće pisama i mailova. Toliko cvijeća sam dobio. Želio bih se zahvaliti svima na podršci koju su mi pružali. Bio sam mrtav pet minuta, ljudi su to vidjeli, plakali su u dnevnim sobama ili gdje god. Imam sreće što sam nakon svega danas ovdje i mogu im samo reći 'hvala na suzama', ali ovdje sam. Riječi podrške pristizale su sa svih strana, a ima onih koji mi pišu i dan danas - ispričao je Eriksen početkom godine za danski Dr.Dk.

- Moj cilj je igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Želim igrati, to je moj način razmišljanja cijelo vrijeme. To je cilj, san. Hoću li biti izabran je druga stvar. Ali moj san je vratiti se. Siguran sam da se mogu vratiti jer se osjećam bolje. Fizički sam u vrhunskoj formi - govorio je Eriksen prije nekoliko mjeseci. I ispunit će svoj san. Njegova reprezentacija će na SP-u u Kataru igrati u skupini s Francuskom, Tunisom i pobjednika susreta između Australije i Perua.

Krajem ožujka ove godine, deset mjeseci nakon tog tragičnog događaja, danski nogometaš opet je zakoračio travnjakom stadiona Parken. S kapetanskom trakom predvodeći svoju momčad pred više od 40 tisuća ljudi koji su samo zbog njega došli na prijateljsku utakmicu protiv Srbije (3-0). Da večer bude potpuna, pobrinuo se on sam kada je u 57. minuti zabio za konačnih 3-0.

Bio je to trenutak za koji se živi. Dočekali su ga transparentima, gromoglasnim pljeskom, skandiranjem. Kroz ovu bitku prošla je s njim cijela nacija. Scene na koje je nemoguće ostati ravnodušan. Zaigrao je i prije dva dana protiv Hrvatske na Parkenu.

Tko je 12. lipnja 2021. godine mogao pomisliti da će Eriksen opet naganjati loptu po zelenoj travi. Nogomet zaista piše čudesne priče. I zato je više od sporta.

