Prije točno 20 godina počela je nogometna priča Luke Modrića: To dijete nikad nije gubilo loptu

Prije točno 20 godina počela je legendarna nogometna priča. Luka Modrić (38) odigrao je svoju prvu seniorsku utakmicu u dresu Zrinjskog protiv Širokog Brijega. Svima je poznato do kojih je razina stigao Modrić, danas kapetan hrvatske nogometne reprezentacije s kojom je osvojio svjetsko srebro i broncu, a s Realom pet puta Ligu prvaka.

Međutim, njegovi prvi nogometni koraci nisu toliko poznati. Jednostavno zato što su bili daleko od najvećih svjetskih pozornica. Prvu seniorsku utakmicu Modrić je odigrao za Zrinjski, čiji je kapetan tada bio bivši nogometaš Cibalije, Draženko Krmek. On se za Vinkulju.hr prisjetio tog dana.

- Ne sjećam se baš detalja s utakmice, znam samo da smo izgubili 3-0. Bilo je to na Kupresu gdje smo se pripremali za novu sezonu, moju posljednju u profesionalnoj igračkoj karijeri. Nakon ručka, uoči popodnevnog treninga, automobilom iz Zagreba stigla su nam četvorica mladih igrača zagrebačkog Dinama, među njima i Luka, tada momčić od 18 godina. Nitko naravno za njega dotad nije čuo - sjetio se Krmek mladih dana Luke Modrića.

- Uz njega su bili još i Davor Landeka, Ivica Džidić te Leonard Barnjak. Trener Džidić nam ih je predstavio, a već na prvom treningu, pri prvom kontaktu s loptom, Modrić je pokazao da je drukčiji od svih nas. Odigrao je odličnu sezonu koja mu je, uvjeren sam, izuzetno koristila u razvoju. Jer, tko je prošao BiH terene tih godina… - dodao je Krmek

Krmek je otkrio anegdotu koja otkriva da je Modrić i u tim godinama bio neviđeni majstor s loptom.

- I dan danas me fascinira to što Modrić na terenu uvijek, ali baš uvijek, ima rješenje. Ali, to je imao i prije 20 godina, to dijete ni tada nije gubilo loptu. Mene je to svaki dan iznova oduševljavalo. Sjećam se jednog treninga, igrali smo jedan protiv drugoga, sa zahtjevom u igri od maksimalno tri dodira. I on prima loptu na centru, uz aut-crtu. Prvim dodirom, u primanju, oslobodi se jednog igrača. Iz sredine ga poklapa drugi igrač koji dolazi u pritisak, njega riješi drugim dodirom. Ja mu idem u lice, a on u okruženju; sprijeda, straga i s lijeve strane, a na desnoj strani aut-crta. Znači, nema kamo. I U tom trenutku mu govorim: „Ajde da vidim šta ćeš sad…”, a on u trećem dodiru vrhom kopačke loptu prebaci preko mene do napadača koji nam zabija gol. I kaže mi: „Eto šta ću!”. Prekrižio sam se u čudu i tada sam definitivno shvatio da taj nije iz serije, nego izvan serije. Od tada sam mu se prestao čuditi. Samo sam uživao s njim na terenu.

Više nije u kontaktu s Modrićem, ali Krmek se i dan danas rado sjeti kapetana 'vatrenih'.

- Nismo. I žao mi je zbog toga. Vidjeli smo se prije tri godine u Zadru, za vrijeme korone. Srdačno smo se pozdravili i malo podružili. Drago mi je zbog toga što je ostao normalan dečko, pristojan i pristupačan, kakvog sam ga i upoznao. Ima svijet na dlanu, ali slava i novac nisu ga promijenili.