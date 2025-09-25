Obavijesti

STIGLO POJAČANJE

Prijelazni rok je gotov, ali u Vukovar je stigao novi golman

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Prijelazni rok je gotov, ali u Vukovar je stigao novi golman
Foto: HNK Vukovar 1991/Facebook

Hrvatska nogometna javnost Markovića je dobro poznaje još prije dvije sezone kada je branio u Rudešu i bio jedna od najsvjetlijih točaka zagrebačkog kluba

Iako je prijelazni rok u hrvatskom nogometu završio 5. rujna, igrači koji nemaju klub slobodni su potražiti angažman na tržištu. Vukovar je iskoristio tu situaciju i dodatno se pojačao na golmanskoj poziciji. Novi prvoligaš, koji je u prošlom kolu ostvario prvu povijesnu pobjedu u HNL-u, potpisao je Mateja Markovića (29).

HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Marković je bez kluba od početka srpnja ove godine jer mu je istekao ugovor s Levskim iz Sofije. Hrvatska nogometna javnost dobro ga poznaje još od prije dvije sezone kada je branio u Rudešu i bio jedna od najsvjetlijih točaka zagrebačkog kluba. Rođeni Zagrepčanin branio je i za HAŠK, Čelik Zenicu, Krupu, Sarajevo, Michalovce i Levadiakos.

Ovo je drugo ovoga ljeta pojačanje Vukovara na golmanskoj poziciji. Podsjetimo, klub je u ljetnom prijelaznom roku prodao Ivana Mandića (22) u Casa Piu, a za prvog golmana tada je promovirao Đakovića. On se ubrzo ozlijedio, pa je klub za njegova nasljednika odredio Srđana Nedića (18).

Trener ga je prekrižio prije utakmice s Dinamom kada su u javnost procurile informacije da na društvenim mrežama prati četničke stranice, a na gol je stao Marino Bulat (24). U međuvremenu u klub je stigao i Nijemac Ronny Seibat (20), a sada će im konkurenciju praviti i Marković.

