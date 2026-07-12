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BLIŽI SE RASTANAK!?

DINAMO U PROBLEMU Bakrar blizu odlaska, tko će u napad? 'Modri' bi ovisili o jednoj špici

Piše Hrvoje Tironi,
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DINAMO U PROBLEMU Bakrar blizu odlaska, tko će u napad? 'Modri' bi ovisili o jednoj špici
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Egipćani svim silama žele dovesti Mounsefa Bakrara, a ni sam Alžirac nije imun na ponudu Al Ahlyja. I ako taj klub poveća ponudu za Dinamovog ofenzivca, Bakrar bi mogao napustiti Maksimir...

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Zvonimir Boban i Dario Dabac prilično su aktivni ovih dana na nogometnom tržištu, vodeći ljudi sportskog sektora "modrih" svakodnevno traže igrače kako bi stvorili još jači, svakako i europski konkurentniji Dinamo. Zagrepčani su ovoga ljeta svoje redove pojačali Mislavom Oršićem i Stjepanom Radeljićem, stigao je mladi Dani Rodriguez, kao i Gabrijel Šivalec koji će se kaliti u B momčadi. Predugovor s "modrima" potpisao je Junior Brumado, ali on će do zime biti član Midtjyllanda.

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Novih će igrača biti još, svi se nadaju povratku Dominika Livakovića, a u kuloarima oko Maksimira i dalje se spominju imena Ivana Šunjića, Noaha Nsokija, priča se o hitronogom japanskom krilu, pa i još jednoj polivalentnoj "osmici". No sve su glasnije priče oko odlazaka nekih igrača.

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Sergi Dominguez sve je bliže odlasku u Lazio, postoje upiti za Arbera Hoxhu, a ozbiljne ponude ima i Mounsef Bakrar. Alžirski ofenzivac velika je ljetna želja Al Ahlyja, Egipćani su prema Maksimirskoj 128 poslali dvije ponude, ali nijedna nije zadovoljila apetite Dinamovih čelnika.

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Boban i Dabac bi za svog ofenzivca dobiti barem tri milijuna eura (možda i nešto više), Egipćani se još nisu toliko isprsili. Ipak, čini se kako je i Bakrar ozbiljno zagrizao za odlazak u Egipat gdje bi bio prva napadačka opcija svog kluba. U Dinamu su čak spremni prodati svog napadača, iako bi i hrvatski prvak tim transferom ušao u određene probleme.

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Zagrepčani u aktualnom kadru imaju jednog pravog, vrlo uvjerljivog centarfora (Dion Drena Beljo), njega bi u jesenskom dijelu sezone u vrhu napada trebao mijenjati baš Bakrar. A ako Alžirac napusti klub, Dinamo bi upao u velike probleme. OK, Kovačević tu ima i mladog Lovru Kulušića, ali i on je predodređen za razvoj kroz B momčad. Modri ne smiju ostati na jednom pravom napadaču.

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