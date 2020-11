Primjerena ili pretjerana ideja? 'Neka Fifa umirovi 10 na dresu'

Broj 10 je danas oznaka svojevrsnog fantaziste, smatra se da taj broj na dresu nose najbolji igrači u momčadi. No, trener Marseillea smatra da je samo jedna prava desetka te bi se ona trebala umiroviti

<p>Smrt <strong>Maradone </strong>je teška vijest, a želio bih da Fifa umirovi broj deset u svim natjecanjima i momčadima. Bila bi to najveća počast koji bi mu mogli odati jer je to nevjerojatni gubitak za svijet i nogomet, prokomentirao je trener <strong>Marseillea</strong> Andre <strong>Villas</strong>-<strong>Boas </strong>nakon poraza u Ligi prvaka protiv <strong>Porta </strong>(2-0).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Maradoni</strong></p><p>Jaka je to rečenica portugalskog stratega koja samo objašnjava tko je i što bio Maradona. Da, imao je problema s porocima, ali na terenu je bio pravi fantazista, prava desetka u punom smislu te riječi. Danas mnogo igrača uzima broj deset zdravo za gotovo, kao da je izgubio težinu. </p><p>Pogledom na mnoge današnje igrače s brojem 10, a ima i onih koji su broj uzeli zdravo za gotovo i - sjede na klupi. Ne, Maradona je Argentinu vukao do naslova svjetskog prvaka pa stvorio status božanstva u Napoliju, zbog njega su naši očevi ili pak djedovi sanjali dres s brojem deset.</p><p>Tako da ove riječi argentinskog stručnjaka nisu bez veze, bila bi to ogromna čast za preminulog velikana. Iako bi se Villas-Boas možda trebao i pozabaviti igrom Marseillea koji je postao i službeno najgora momčad s 13. uzastopnih poraza u Ligi prvaka, ukazao je na značenje 'malog zelenog'.</p><p>- Diego, nije bitno što si učinio sa svojim životom, bitno je ono što si učinio s našim životima - pisalo je na jednom transparentu u Buenos Airesu.</p><p><strong>Roma </strong>je imala plan umiroviti <strong>Tottijevu </strong>desetku, ali veliki Francesco je rekao da to ne bi bilo dobro. A možda je upravo isti razlog onaj zašto se Maradonina desetka ne bi trebala umiroviti u svim svjetskim klubovima. Jer svaki će Argentinac sanjati o tome da jednog dana navuče na sebe taj dres i možda baš kao Maradona postane 'besmrtan'. </p><p>Zna Diego, a znamo i mi, koliko je vrijedio i možda baš njegova smrt potakne buduće desetke na razmišljanje što nose na leđima - za neke samo broj i razlog za novu pohvalu na društvenim mrežama, a za nogometne fanatike oznaka veličine. Jer mnogo je desetki, ali samo jedan D10S. <strong>Maradona</strong>.</p>