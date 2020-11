Posljednji Maradonin intervju: 'Hoće li me ljudi i dalje voljeti?'

Moja je želja da ova pandemija što prije prođe i da moja Argentina krene naprijed. Jako me rastužuje kad vidim djecu koja nemaju dovoljno za jesti, znam kako je biti gladan, govorio je Maradona

<p>Ponekad se pitam hoće li me ljudi i dalje voljeti, kazao je <strong>Diego Maradona </strong>u svom posljednjem razgovoru s novinarima <strong>Clarina</strong>, kojeg je vodio povodom svog 60. rođendana.</p><p>Jedan od najboljih nogometaša svih vremena umro je u srijedu od srčanog udara, svega tri tjedna nakon što je proslavio rođendan.</p><h2>Pogledajte video: Maradonina priča</h2><p>- Nogomet mi je pružio sve što imam, više nego što sam ikad zamišljao. A da nisam imao tu <strong>ovisnost </strong>mogao sam puno više igrati - kazao je Maradona.</p><h2>'U reprezentaciju bih došao i plivajući'</h2><p>Izoliran u svom domu u <strong>Brandsenu</strong>, Maradona je pristao odgovoriti na pitanja koja mu je Clarín poslao putem svog službenika za tisak.</p><p>Komentirao je svoju popularnost, govorio o ljubavi koju argentinski sportaši pokazuju prema svojoj zemlji, problemima s pandemijom koronavirusa, te Messijevoj sudbini u Barceloni.</p><p>- Bit ću vječno zahvalan ljudima na ljubavi koju mi pokazuju. Iznenađuju me svaki dan, ono što sam doživio po povratku u argentinski nogomet nikada neću zaboraviti. Ponekad se pitate hoće li me ljudi i dalje voljeti, hoće li se i dalje osjećati isto - kazao je.</p><p>istaknuo je kako argentinski sportaši rano odlaze u inozemstvo i domovina ima nedostaje.</p><p>- Zato kad te pozovu iz reprezentacije, dolaziš ako treba i plivajući. Jer to znači ponovno braniti zastavu i to nas čini drugačijima. Kad vidim lice argentinskog sportaša koji pobjeđuje, to me oduševi - kazao je.</p><h2>'Korona je najgora stvar'</h2><p>Osvrnuo se i na pandemiju koronavirusa koja je "zarobila svijet".</p><p>- Ovo je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi, nikad nisam vidio nešto slično. Moja je želja da ova pandemija što prije prođe i da moja Argentina krene naprijed. Jako me rastužuje kad vidim djecu koja nemaju dovoljno za jesti, znam kako je biti gladan, znam kakav je osjećaj osjećati kad ne jedeš nekoliko dana, a to se u mojoj zemlji ne smije dogoditi.</p><p>Prokomentirao je i slučaj Messi - Bartomeu - Barcelona.</p><p>- Znao sam da će ovo loše završiti i mislio sam da Leo odlazi. I meni se to dogodilo. Barcelona nije lagan klub i on je tamo već dugi niz godina i prema njemu nisu postupali kako je zaslužio. Dao im je sve, odveo ih je na vrh i jednog dana je htio promijeniti sredinu, ali rekli su ne.</p><p>Maradona je početkom studenog završio u bolnici, a zbog krvarenja u mozgu hitno je operiran.</p><p>"Mali zeleni" se, barem je tako izgledalo, sjajno i brzo oporavio. Međutim, u bolnici su mu dijagnosticirani i znakovi apstinencijske krize zbog čega je i oporavak došao pod znak pitanja te je prebačen u dobro čuvanu ekskluzivnu kliniku za odvikavanje u okolici Buenos Airesa.</p><p>Prije desetak dana je oporavak nastavio kod kuće, međutim u srijedu je umro. (mg)</p>