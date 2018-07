Prisjelo mu francusko slavlje: Ugasio sam TV da to ne vidim

Igra se 94. minuta finala Mundijala Hrvatske i Francuske, pobjednik je u tom trenutku izvjestan i za belgijskog golmana Thibauta Courtoisa se zna što slijedi - gašenje TV-a!

- Gledao sam finale, ali ugasio sam TV minutu prije kraja. Ne želim gledati kako Francuska slavi - rekao je svojim prijateljima, piše lesoir.be

Baš je Francuska izbacila njegove 'crvene vragove' u polufinalu pa poraz u susjedskom derbiju Thibaut ne može prihvatiti.

- Prijatelji su mi rekli da je Modrić dobio nagradu za najboljeg igrača, a onda je uslijedila nagrada za najboljeg golmana turnira. Kad su mi prijatelji javili sam to ja, upalio sam TV i vratio se u život ponovno. To je nevjerojatna čast, sretan sam što sam obranama pomogao timu. Ali to nije najvažnije, mi smo htjeli otići puno dalje - zaključio je golman Chelseaja.

Čini se da se golmanima ne sviđa previše ta Francuska. Naime, neposredno nakon finala u Moskvi legendarni je Peter Schmeichel sijao bijes zbog, po njemu, katastrofalnog suđenja Argentinca Nestora Pitane.

Danac smatra kako je Hrvatska zbog penala pri 1-1 drastično oštećena...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.