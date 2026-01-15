Prižmić izgubio u zadnjem kolu kvalifikacija, Donnu čeka težak zadatak već na početku turnira!

Hrvatski 20-godišnji tenisač Dino Prižmić (ATP - 127.) poražen je u zadnjem kolu kvalifikacija za Australian Open, a bolji od njega sa 6-4, 6-1 bio je 23-godišnji Britanac Arthur Fery (ATP - 185.). Fery je tako izborio debitantski nastup u glavnom ždrijebu Grand Slam turnira, a Prižmić se nije uspio po drugi put kvalificirati za Australian Open na kojem je 2024. u prvom kolu glavnog turnira odigrao odličan meč protiv Srbina Novaka Đokovića koji ga je pobijedio u četiri seta nakon četiri sata igre.

Prižmiću ostaje mogućnost plasmana u glavni turnir u svojstvu tzv. "sretnog gubitnika" iz kvalifikacija u slučaju otkaza nekog od igrača koji su imali izravan plasman u glavni ždrijeb prema renkingu na ATP ljestvici.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Ako se to ne dogodi, Hrvatska će ostati na jednom predstavniku i tri predstavnice u glavnom ždrijebu pojedinačne konkurencije na prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru, a oni su u četvrtak saznali svoje suparnike i suparnice.

Marin Čilić (ATP - 70.) će na svom 16. Australian Openu u prvom kolu igrati protiv 27-godišnjeg Nijemca Daniela Altmaiera, 44. na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Donna Vekić (WTA - 70.) će po 14. put zaigrati u Melbourne Parku, a njena suparnica u prvom kolu bit će 8. nositeljica i osma tenisačica svijeta, 18-godišnja Ruskinja Mira Andrejeva.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Antonia Ružić (WTA - 71.) će debitirati na Australian Openu protiv četverostruke Grand Slam pobjednice i bivše dvostruke osvajačice trofeja u Melbourneu, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA - 16.) koja je u statusu 16. nositeljice. Za 22-godišnju Međimurku će to biti drugi nastup na Grand Slam turniru, nakon prošlogodišnjeg debija na US Openu u New Yorku.

Petra Marčinko (WTA - 77.) će u svom prvom meču na Grand Slam turniru igrati protiv njemačke veteranke, 38-godišnje Tatjane Marije (WTA - 42.). Zagrepčanka će tako prvi Grand Slam meč u seniorskoj konkurenciji odigrati na turniru koji je 2022. osvojila kao juniorka, kad joj je bilo samo 16 godina.