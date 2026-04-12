Prižmić poražen u finalu Monze, ali ulazi u top 100 igrača svijeta

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP "challengeru" u Monzi, uspješniji od nejga u finalu bio je prvi nositelj Belgijanac Raphael Collignon sa 7-6 (2), 6-3. Usprkos porazu u finalu, 20-godišnji Splićanin će sljedeći tjedan prvi put u karijeri biti rangiran među 100 najboljih tenisača svijeta.

Za Prižmića ovo je bio sedmi nastup u finalu na Challenger Touru u karijeri, ali prvi ove godine. Dosada je osvojio tri naslova, posljednji prošle godine u lipnju u Bratislavi, nakon što je tri tjedna prije postao i pobjednikom Zagreb Opena na Šalati.