GUBITNIK KOJI SLAVI

Prižmić poražen u finalu Monze, ali ulazi u top 100 igrača svijeta

Piše HINA,
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dino Prižmić izgubio je finale ATP Challengera u Monzi od Belgijanca Raphaela Collignona sa 7-6 (2), 6-3, ali unatoč porazu ima razloga za slavlje

Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP "challengeru" u Monzi, uspješniji od nejga u finalu bio je prvi nositelj Belgijanac Raphael Collignon sa 7-6 (2), 6-3. Usprkos porazu u finalu, 20-godišnji Splićanin će sljedeći tjedan prvi put u karijeri biti rangiran među 100 najboljih tenisača svijeta.

Za Prižmića ovo je bio sedmi nastup u finalu na Challenger Touru u karijeri, ali prvi ove godine. Dosada je osvojio tri naslova, posljednji prošle godine u lipnju u Bratislavi, nakon što je tri tjedna prije postao i pobjednikom Zagreb Opena na Šalati.

