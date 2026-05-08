Prižmić srušio Đokovića pa mu poslao sjajnu poruku! Evo koju

Dino Prižmić (20) senzacija je Rima. U drugo kolu Mastersa ušao je kroz kvalifikacije, a onda kreirao iznenađenje. Nakon što je Novak Đoković (38) rutinski uzeo prvi set, Splićanin je ubacio u petu brzinu.

Drugi set otvorio je breakom bez izgubljenog poena, pobjegao na 4-0 i potpuno razbio ritam srpskog asa. U odlučujućem setu Prižmić je jednim ključnim udarcem slomio legendu i ostvario pobjedu karijere.

Ipak, potez dana dogodio se nakon meča. Dino je prišao kameri i markerom napisao 'Nole, bilo mi je zadovoljstvo!'

Ovom porukom Splićanin je kupio navijače diljem svijeta, a Đokoviću nije preostalo ništa drugo nego sportski čestitati mladiću koji ga je danas zasluženo pobijedio.

