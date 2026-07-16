Problem za Dinamo! Ozlijedio se napadač kojeg su planirali dovesti. Čeka ga dug oporavak

Danski nogometni prvoligaš Midtjylland objavio je tužnu vijest za svoje navijače. Njihov brazilski napadač, Junior Brumado (27), pretrpio je tešku ozljedu koljena zbog koje će propustiti ostatak godine. Ova je vijest problem i za hrvatskog prvaka Dinamo, koji je htio dovesti Brazilca ovo ljeto.

Kao što smo ranije pisali na 24sata, Brumado je već potpisao predugovor s Dinamom jer mu na zimu ističe ugovor s danskim klubom, što znači kako može doći na Maksimir kao slobodan igrač. Dinamo ga je, pak, htio dovesti već ovo ljeto za odštetu od par stotina tisuća eura.

Brumado je trebao doći kao zamjena za Monsefa Bakrara, koji je sve bliže odlasku u Egipat. Međutim, očito ga čeka poduži oporavak od ozljede, što znači da sportski direktor 'modrih' Dario Dabac i Zvonimir Boban moraju posegnuti za novim rješenjima.