Procurila snimka: Messi slaže sastav, Sampaolija nema nigdje

Argentina se uz poveću sudačku pomoć provukla u drugi krug preko leđa nedužnih Nigerijaca. Pri rezultatu 1-1 lopta je u ruku očigledno pogodila Marcosa Roja, a turski sudac Cüneyt Çakir niti uz pomoć VAR-a to nije vidio kao penal. Argentina je dobila 2-1 na kraju...

Ta reprezentacija pokazala je najmanje u našoj skupini i glavni krivac za to je izbornik Jorge Sampaoli, najslabija karika Argentinaca. Čovjek nema više ovlasti na klupi reprezentacije koje sjedi što se i pokazalo u Sankt Petersburgu.

Njegovo promašeno i instinktivno shvaćanje nogometa naškodilo je ionako klimavom sastavu koji samo gleda što će učiniti njihov debelo najbolji igrač, Lionel Messi.

I sada je Sampaoli - nebitan lik! Naime, Argentina je na poluvremenu golom Messija vodila 1-0 protiv Nigerije, a momčad je vodio - kapetan Leo.

- Sampaoli se vratio sjediti na klupi Argentine puno prije početka drugog poluvremena. Messi je dao posljednje upute momčadi dok su izlazili iz tunela - napisao je engleski novinar James Olley koji je pratio iz blizine što se tu događa.

