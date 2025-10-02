Obavijesti

IZAZOVI ZA ORGANIZATORE

Procurili termini utakmica za Svjetsko prvenstvo: Ponavlja se slučaj s Mundijala u Brazilu?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Kada stvarni raspored bude objavljen nakon ždrijeba, učinit ćemo sve što možemo da to uzmemo u obzir. Hoće li svaka utakmica biti savršena iz TV perspektive? Ne znam, kaže potpredsjednik Fife Victor Montagliani

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će po mnogočemu specifično. Osim što će na njemu nastupiti 48 reprezentacija, igrat će se i u zanimljivim terminima. 

Naime, utakmice bi se trebale igrati u 18 sati, 21 sat, u ponoć i u 3 ujutro po hrvatskom vremenu, piše Daily Mail. U tim se terminima igralo i Svjetsko klupsko prvenstvo ove godine, a potpredsjednik Fife Victor Montagliani priznao je da je teško svima ugoditi s terminima. 

- Termini su uvijek problem u našoj regiji jer su ljeta vruća i u Kanadi i u SAD-u - rekao je na press konferenciji i dodao:

- Svakodnevno razgovaramo s europskim i svjetskim medijima o tome što je najbolje i na kojim se stadionima može igrati u 15 sati. Sve se to sada razmatra. Kada stvarni raspored bude objavljen nakon ždrijeba, učinit ćemo sve što možemo da to uzmemo u obzir. Hoće li svaka utakmica biti savršena iz TV perspektive? Ne znam. 

INTERVENCIJA IZ SAD-A Trumpova administracija spasila je Dinamove protivnike? Evo zašto su Izraelci ostali u Europi
Trumpova administracija spasila je Dinamove protivnike? Evo zašto su Izraelci ostali u Europi

Podsjetimo, na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. jedna je utakmica odigrana u 3 ujutro po hrvatskom vremenu i to ona između Obale Bjelokosti i Japana. Hrvatska se na SP 2026. još nije plasirala, ali u kvalifikacije je krenula odlično s četiri pobjede u prva četiri kola. 

OSTALO

