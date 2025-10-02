Procurili termini utakmica za Svjetsko prvenstvo: Ponavlja se slučaj s Mundijala u Brazilu?

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će po mnogočemu specifično. Osim što će na njemu nastupiti 48 reprezentacija, igrat će se i u zanimljivim terminima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:24 Stadioni klupskog SP-a 2025. | Video: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Naime, utakmice bi se trebale igrati u 18 sati, 21 sat, u ponoć i u 3 ujutro po hrvatskom vremenu, piše Daily Mail. U tim se terminima igralo i Svjetsko klupsko prvenstvo ove godine, a potpredsjednik Fife Victor Montagliani priznao je da je teško svima ugoditi s terminima.

- Termini su uvijek problem u našoj regiji jer su ljeta vruća i u Kanadi i u SAD-u - rekao je na press konferenciji i dodao:

- Svakodnevno razgovaramo s europskim i svjetskim medijima o tome što je najbolje i na kojim se stadionima može igrati u 15 sati. Sve se to sada razmatra. Kada stvarni raspored bude objavljen nakon ždrijeba, učinit ćemo sve što možemo da to uzmemo u obzir. Hoće li svaka utakmica biti savršena iz TV perspektive? Ne znam.

Podsjetimo, na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. jedna je utakmica odigrana u 3 ujutro po hrvatskom vremenu i to ona između Obale Bjelokosti i Japana. Hrvatska se na SP 2026. još nije plasirala, ali u kvalifikacije je krenula odlično s četiri pobjede u prva četiri kola.