Trumpova administracija spasila je Dinamove protivnike? Evo zašto su Izraelci ostali u Europi

Uoči utakmice drugog kola Europske lige između Dinama i Maccabija iz Tel Aviva glavna tema bila je hoće li Izraelci uopće ostati u natjecanju. Naime, brojni nogometni savezi, kao i UN, od Uefe su tražili da jedini izraelski predstavnik bude izbačen iz europskog natjecanja.

U jeku rastućih geopolitičkih napetosti i sve glasnijih poziva na sankcije zbog sukoba u Gazi, izraelski se nogomet našao na samom rubu izopćenja iz međunarodne sportske arene. No, u dramatičnom preokretu koji spaja visoku politiku i najpopularniji sport na svijetu, navodna intervencija iz samog vrha američke administracije spriječila je ono što se činilo kao neizbježna suspenzija od strane Uefe i Fife.

Predsjednik Donald Trump, koji je preuzeo drugi mandat u siječnju 2025., osobno se založio da se izraelskoj reprezentaciji ne zatvore vrata najvećih natjecanja.

Američka 'crvena linija' za Uefu i Fifu

Prema pouzdanim izvješćima koja su procurila iz diplomatskih krugova, administracija predsjednika Donalda Trumpa poslala je jasnu i nedvosmislenu poruku europskim i svjetskim nogometnim čelnicima. Suočeni s rastućim pritiskom unutar vlastitih članica da se Izrael suspendira, čelnici nogometnih organizacija našli su se pod još snažnijim pritiskom s druge strane Atlantika.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

State Department, pod vodstvom novog državnog tajnika Marca Rubija, navodno je jasno komunicirao da Washington neće mirno promatrati takav razvoj događaja.

"Apsolutno ćemo raditi na potpunom zaustavljanju bilo kakvog pokušaja zabrane izraelske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva", stoji u izjavi koja se pripisuje Rubijevom uredu.

Ova prijetnja ima posebnu težinu s obzirom na to da je SAD jedan od ključnih domaćina Svjetskog prvenstva 2026. godine, što im daje ogroman utjecaj na odluke unutar Fife, kako logistički tako i financijski. Sam predsjednik Trump navodno je u privatnim razgovorima istaknuo da mu je takva zabrana "potpuno neprihvatljiva" te da se osobno bori kako bi osigurao da izraelski sport ostane integralni dio međunarodne zajednice.

Odgođeno glasanje

Ono što je trebalo biti formalno glasanje unutar Izvršnog odbora Uefe o sudbini Izraelskog nogometnog saveza naprasno je odgođeno do daljnjega. Iako službeno objašnjenje navodi potrebu za "dodatnim konzultacijama", mnogi analitičari ovu odgodu izravno povezuju s diplomatskim pritiskom iz Washingtona.

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Američka intervencija dala je vjetar u leđa onim članicama Uefe koje su se i same protivile miješanju politike u sport, stvarajući dovoljan otpor da se glasanje zaustavi.

Ovaj potez ponovno je otvorio vječnu debatu o politizaciji sporta. Dok su zagovornici suspenzije tvrdili da je to legitiman način pritiska na izraelsku vladu, protivnici su upozoravali na opasan presedan koji bi mogao dovesti do kaosa u međunarodnim natjecanjima, gdje bi se savezi suspendirali na temelju političkih stavova pojedinih blokova zemalja.