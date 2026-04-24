Procurio dres novi Reala, fanovi zgroženi: 'Najgori u povijesti'

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Novi izgled dresa prvi je objavio portal Footy Headlines, a vijest se brzo proširila društvenim mrežama. Navijači novu garnituru za sljedeću sezonu nisu dočekali s oduševljenjem

Svake sezone navijači s nestrpljenjem iščekuju predstavljanje novih dresova, a curenje informacija prije službene objave postalo je uobičajena pojava. No, rijetko kada procurjeli dizajn izazove ovako burne i pretežno negativne reakcije kao onaj Real Madrida za sezonu 2026./27. Popularna navijačka stranica Madrid Zone, koja broji preko 1,7 milijuna pratitelja, objavila je na X-u (bivšem Twitteru) fotografije navodnog dresa, pokrenuvši lavinu komentara i rasprava među navijačima "kraljevskog kluba".

Neobična kombinacija boja izazvala bijes

Fotografije prikazuju dres koji se drastično odmiče od provjerenih formula. Iako je osnova i dalje klasična bijela, dominantni elementi su pruge na ramenima i bočnim stranama u jarkoj magenta, gotovo ružičastoj boji. Zeleni detalji na V-izrezu ovratnika, rubovima rukava i sponzorskom logotipu "Emirates FLY BETTER" dodatno pojačavaju nekonvencionalan dojam. Navijači su navikli da bijelu boju prate decentni crni, plavi ili zlatni akcenti, koji su postali sinonim za eleganciju kluba, stoga je kombinacija magente i zelene za mnoge bila šokantan i neprihvatljiv odabir.

Odjeljak za komentare ispod objave Madrid Zonea brzo se pretvorio u zid kritika. Analiza reakcija pokazuje da je oko 90 posto komentara bilo izrazito negativno. "Doslovno nam trebaju zlatne pruge", stoji u najpopularnijem odgovoru, koji jasno pokazuje nostalgiju za uspješnim erama kluba i njihovim kultnim dresovima. Mnogi su krivca pronašli u Adidasu, čije dizajne nazivaju "dosadnima i zastarjelima". Bilo je i ekstremnijih reakcija, poput "Ovo je najgori dres koji sam ikad vidio", ali i šaljivih usporedbi, pri čemu su neki korisnici primijetili da boje podsjećaju na zastavu Maroka. Pozitivni komentari bili su rijetki, a čak i oni su se utopili u moru nezadovoljstva.

Potvrda iz više izvora

Objava Madrid Zonea, koja je prikupila više od 150.000 pregleda, samo je pojačala vatru koju je započeo portal Footy Headlines, poznat kao pouzdan izvor informacija o novoj sportskoj opremi. Isti dizajn brzo su prenijele i druge velike navijačke stranice, potvrđujući da se ne radi o lažnoj vijesti. Sam Footy Headlines je nekoliko tjedana kasnije objavio i nove fotografije koje prikazuju "autentičnu verziju" dresa, čime je priča dobila na težini. Dok se čeka službena reakcija kluba ili Adidasa, jedno je sigurno: ako je ovo doista dres u kojem će Real Madrid igrati za dvije sezone, čeka ih težak posao uvjeriti navijačku bazu da prigrli jedan od najkontroverznijih dizajna u svojoj bogatoj povijesti.

