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Procurio je dokument kojim Fifa želi proširiti Svjetsko prvenstvo. Zna se i kada će biti odluka?

Piše Issa Kralj,
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Procurio je dokument kojim Fifa želi proširiti Svjetsko prvenstvo. Zna se i kada će biti odluka?
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Foto: Dylan Martinez
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Svjetska nogometna organizacija Fifa pokrenula je ubrzanu proceduru za moguće proširenje na kojemu bi nastupalo 64 reprezentacije, što je 16 momčadi više nego na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku

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Nakon što je nedavno završeno Svjetsko prvenstvo bilo najveće do sada, s čak 48 reprezentacija koje su nastupale, na sljedećem Mundijalu očekuju se nove promjene. Svjetsko prvenstvo 2030. imat će šest domaćina: Španjolska, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj i Paragvaj. 

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Svjetska nogometna organizacija Fifa pokrenula je ubrzanu proceduru za moguće proširenje na kojemu bi nastupalo 64 reprezentacije, što je 16 momčadi više nego na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Fifa je već radi punom parom da se to ostvari te je raspisala natječaj za neovisnu analizu ekonomskih implikacija, a odabranoj agenciji postavljen je iznimno kratak rok za izradu studije, prenosi The Guardian. Agencije svoje ponude moraju poslati do početka kolovoza, točnije, 7. kolovoza, a dobitnik natječaja znat će se tjedan dana kasnije. 

FILE PHOTO: World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
Foto: Denis Balibouse

Isti izvor navodi kako konačni rezultati natječaja trebaju biti dostavljeni do 11. rujna, a odluka o proširenju mogla bi se znati do kraja ove godine. 

Agencije koje se prijave na natječaj trebaju napraviti procjenu utjecaja na prihode  i analizu promjena iz perspektive nogometnog ekosustava u što uključuju televizijske kuće, sponzore, saveze, lige i klubove. U objavljenom dokumentu ne daje se previše važnosti istraživanju među navijačima. Fifu također zanima tko bi se mogao suprotstaviti ili podržati odluku o proširenju Mundijala, ali i kako bi to utjecalo na igrače, kvalitetu nogometa i međunarodni kalendar. 

Illustration shows silhouette of Gianni Infantino, FIFA President, UEFA logo and word "Boycott\
Foto: Dado Ruvic

Podsjetimo, posljednjih dana u fokusu je predsjednik Fife Gianni Infantino koji se suočava s kritikama oko plana osnivanja novog komercijalnog tijela "FIFA Forward Enterprise". Prijedlogu o prodaji manjinskog udjela u komercijalnim pravima privatnim ulagačima oštro se protive Uefa, Concacaf i Azijska nogometna konfederacija, a pala je i prva ostavka u Fifi i to od strane jednog od njegovih najbližih savjetnika Carlosa Cordeira. 

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