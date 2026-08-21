Prognoza superračunala: Šanse za Rijeku kao da nema, a evo kako stoji Hajduk nakon remija

Večer bez pobjeda hrvatskih klubova u Konferencijskoj ligi. U ranijem susretu Rijeka je izgubila od Midtjyllanda 2-0 na gostovanju nakon čega je Hajduk prosuo pobjedu u petoj minuti sudačke nadoknade protiv Rakówa na Poljudu (2-2). Uzvrati se igraju za tjedan dana, a evo što kaže superračunalo.

POGLEDAJTE ATMOSFERU S POLJUDA:

Rijeka ima mizernih 10 posto šanse da prođe u ligašku fazu Konferencijske lige, iako uzvrat igra na domaćem terenu. Superračunalo vjeruje kako Danci u Rijeku dolaze na plažu, a na Kekovim momcima je da probaju izvesti čudo pred svojim navijačima. Rezultat nije katastrofa te se sve može preokrenuti.

Što se Hajduka tiče, tu je priča nešto izjednačenija, ali i dalje hrvatski klub ima manje šanse za prolaz. Raków je na 57 posto, dok su "bijeli" na 43. Stvari bi bile vjerojatno drugačije da nije ušao taj gol u zadnjoj minuti utakmice za 2-2 tako da će se Hajduk morati dobro pomučiti za prolazak.

Podsjetimo, ni Dinamo više nije favorit protiv Vikinga u Ligi prvaka nakon 2-2 na Maksimiru. Više o tome čitajte OVDJE.

Važno je naglasiti kako dobivene brojke ne predstavljaju predviđanje konačnog ishoda, već isključivo rezultat statističkih modela. Pri izračunu se uzimaju u obzir kvaliteta i forma momčadi, prethodni rezultati te okolnosti u kojima se utakmica igra.