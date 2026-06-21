Obavijesti

Sport

Komentari 2
RAČUNICE

Promijenio se ključni kriterij na SP-u! Evo zašto su neki ispali i što može presuditi prolaz dalje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Promijenio se ključni kriterij na SP-u! Evo zašto su neki ispali i što može presuditi prolaz dalje
2
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Iako je međusobni omjer sada ključan, postoji cijeli niz dodatnih kriterija koji se primjenjuju ako ni on ne može razriješiti situaciju, pogotovo u slučaju da su tri momčadi bodovno izjednačene

Admiral

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, prvo s čak 48 reprezentacija, donijelo je brojne novosti, no jedna suptilna promjena u pravilima izazvala je pravu pomutnju među navijačima i imala goleme posljedice već nakon drugog kola. Dok su se mnogi još uvijek vodili dobro poznatom logikom gol-razlike, Fifa je uvela novi primarni kriterij za određivanje poretka u skupini, a to je međusobni omjer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening 'vatrenih' u Alexandriji VIDEO
Trening 'vatrenih' u Alexandriji | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ova odluka, usklađena s praksom Uefe, već je zapečatila sudbinu nekih momčadi, poput Turske, koja je eliminirana s turnira iako teoretski još može bodovno dostići suparnike. Promjena je stvorila situacije u kojima su neke utakmice trećeg kola postale nevažne, a pobjednici skupina poznati su i prije završnih 90 minuta.

Povratak na staro za pravedniji sustav

Sve od Svjetskog prvenstva u Meksiku 1970. godine, ukupna gol-razlika bila je svetinja. Ona je bila prvi i najvažniji faktor koji je razdvajao momčadi s istim brojem bodova. Prije toga, od 1962. do 1966., koristio se gol-kvocijent (broj zabijenih golova podijeljen s brojem primljenih), a još ranije su se igrale posebne utakmice za doigravanje. Sada, nakon više od pedeset godina, Fifa se odrekla gol-razlike kao primarnog kriterija i prednost dala izravnom dvoboju.

SPREMAN ZA ŠALU Heroj Curacaa: Neka mi podignu spomenik, ovo je nevjerojatno!
Heroj Curacaa: Neka mi podignu spomenik, ovo je nevjerojatno!

Glavni razlog za ovu promjenu leži u samom formatu natjecanja. Proširenje na 48 reprezentacija dovelo je do većeg broja momčadi s nižim rangom, što automatski povećava vjerojatnost utakmica s izrazito visokim rezultatima. Zagovornici novog pravila tvrde da je izravan dvoboj pošteniji pokazatelj snage jer eliminira utjecaj "napumpavanja" gol-razlike protiv najslabije momčadi u skupini.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Maria Lysaker/REUTERS

Na taj se način smanjuje važnost deklasiranja autsajdera, a u prvi plan stavlja se ishod utakmice između izravnih konkurenata za prolazak. Logika je da, ako su dvije momčadi bodovno izjednačene, ona koja je bila bolja u njihovu međusobnom srazu zaslužuje biti ispred. Kritičari, s druge strane, smatraju da ukupna gol-razlika bolje oslikava cjelokupni učinak momčadi u skupini.

Neki su već osigurali prolaz zbog novog pravila

Utjecaj novog pravila vidljiv je već nakon samo dva odigrana kola. Domaćini Meksiko i Sjedinjene Američke Države osigurali su prvo mjesto u svojim skupinama s utakmicom viška. Meksiko je s dvije pobjede došao do šest bodova, tri više od Južne Koreje. Prema starim pravilima, to ne bi bilo dovoljno za potvrdu prvog mjesta, no kako je Meksiko u izravnom dvoboju svladao Južnu Koreju, više ga ne mogu prestići čak i ako se bodovno izjednače. Slična je situacija i s reprezentacijom SAD-a, koja je osigurala vrh skupine D pobjedama nad Australijom i Paragvajem.

11. DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Povijesni bodovi za Curacao dok ste spavali! Evo što nas sve čeka tijekom dana
SP UŽIVO Povijesni bodovi za Curacao dok ste spavali! Evo što nas sve čeka tijekom dana

Ova situacija ima i drugu stranu medalje. Utakmice trećeg kola za Meksiko i SAD postaju rezultatski nebitne, što im omogućuje da odmore svoje ključne igrače. To pak stvara potencijalnu neravnotežu u skupini, jer njihovi suparnici igraju protiv kombiniranih sastava, što može utjecati na borbu za drugo i treće mjesto.

FIFA World Cup 2026 - USA v Paraguay - Fans gather in Washington
Foto: ERIC LEE/REUTERS

Najočitiji primjer negativnih posljedica novog pravila je Turska. Nakon poraza od Paragvaja i Australije u prve dvije utakmice, Turska je ostala bez izgleda za prolazak, unatoč tome što je uoči posljednjeg kola samo tri boda iza njih. Razlog je jednostavan: budući da su izgubili od oba izravna konkurenta, Turci ne mogu biti bolji u međusobnom omjeru, bez obzira na ishod posljednje utakmice. Njihov susret protiv SAD-a u Inglewoodu tako je postao potpuno nevažan za obje momčadi. Slična sudbina zadesila je i Haiti, koji je zbog poraza od Škotske ispao s turnira.

Što ako je i međusobni omjer izjednačen?

Iako je međusobni omjer sada ključan, postoji cijeli niz dodatnih kriterija koji se primjenjuju ako ni on ne može razriješiti situaciju, pogotovo u slučaju da su tri momčadi bodovno izjednačene. Fifa je propisala jasan redoslijed pravila, a ukupna gol-razlika i dalje igra ulogu, ali tek kao četvrti kriterij.

Prema službenim pravilima natjecanja, poredak se određuje na sljedeći način:

1. Broj bodova osvojen u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.
2. Gol-razlika u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.
3. Broj postignutih golova u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.
4. Ukupna gol-razlika u svim utakmicama u skupini.
5. Ukupan broj postignutih golova u svim utakmicama u skupini.
6. Fair-play bodovi (manji broj negativnih bodova za žute i crvene kartone).
7. Plasman na Fifinoj rang-listi.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Zanimljivo je da je kao posljednji kriterij uvedena pozicija na Fifinoj ljestvici, čime je napokon izbačeno kontroverzno izvlačenje ždrijeba koje je u prošlosti odlučivalo o sudbini reprezentacija. Ova pravila primjenjivat će se i za određivanje poretka osam najboljih trećeplasiranih momčadi koje će također pronaći svoje mjesto u osmini finala.

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'
NESTAŠNA ELSA

FOTO Obožava Jakirovićev Hull i lovi Zlatni krevet Premiershipa: 'Neki mi se već i sami javljaju...'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dujmović u poljskom prvoligašu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nova ponuda Brightona za Luku Vuškovića, Dujmović u poljskom prvoligašu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026