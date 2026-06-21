Promijenio se ključni kriterij na SP-u! Evo zašto su neki ispali i što može presuditi prolaz dalje

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, prvo s čak 48 reprezentacija, donijelo je brojne novosti, no jedna suptilna promjena u pravilima izazvala je pravu pomutnju među navijačima i imala goleme posljedice već nakon drugog kola. Dok su se mnogi još uvijek vodili dobro poznatom logikom gol-razlike, Fifa je uvela novi primarni kriterij za određivanje poretka u skupini, a to je međusobni omjer.

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Ova odluka, usklađena s praksom Uefe, već je zapečatila sudbinu nekih momčadi, poput Turske, koja je eliminirana s turnira iako teoretski još može bodovno dostići suparnike. Promjena je stvorila situacije u kojima su neke utakmice trećeg kola postale nevažne, a pobjednici skupina poznati su i prije završnih 90 minuta.

Povratak na staro za pravedniji sustav

Sve od Svjetskog prvenstva u Meksiku 1970. godine, ukupna gol-razlika bila je svetinja. Ona je bila prvi i najvažniji faktor koji je razdvajao momčadi s istim brojem bodova. Prije toga, od 1962. do 1966., koristio se gol-kvocijent (broj zabijenih golova podijeljen s brojem primljenih), a još ranije su se igrale posebne utakmice za doigravanje. Sada, nakon više od pedeset godina, Fifa se odrekla gol-razlike kao primarnog kriterija i prednost dala izravnom dvoboju.

Glavni razlog za ovu promjenu leži u samom formatu natjecanja. Proširenje na 48 reprezentacija dovelo je do većeg broja momčadi s nižim rangom, što automatski povećava vjerojatnost utakmica s izrazito visokim rezultatima. Zagovornici novog pravila tvrde da je izravan dvoboj pošteniji pokazatelj snage jer eliminira utjecaj "napumpavanja" gol-razlike protiv najslabije momčadi u skupini.

Foto: Maria Lysaker/REUTERS

Na taj se način smanjuje važnost deklasiranja autsajdera, a u prvi plan stavlja se ishod utakmice između izravnih konkurenata za prolazak. Logika je da, ako su dvije momčadi bodovno izjednačene, ona koja je bila bolja u njihovu međusobnom srazu zaslužuje biti ispred. Kritičari, s druge strane, smatraju da ukupna gol-razlika bolje oslikava cjelokupni učinak momčadi u skupini.

Neki su već osigurali prolaz zbog novog pravila

Utjecaj novog pravila vidljiv je već nakon samo dva odigrana kola. Domaćini Meksiko i Sjedinjene Američke Države osigurali su prvo mjesto u svojim skupinama s utakmicom viška. Meksiko je s dvije pobjede došao do šest bodova, tri više od Južne Koreje. Prema starim pravilima, to ne bi bilo dovoljno za potvrdu prvog mjesta, no kako je Meksiko u izravnom dvoboju svladao Južnu Koreju, više ga ne mogu prestići čak i ako se bodovno izjednače. Slična je situacija i s reprezentacijom SAD-a, koja je osigurala vrh skupine D pobjedama nad Australijom i Paragvajem.

Ova situacija ima i drugu stranu medalje. Utakmice trećeg kola za Meksiko i SAD postaju rezultatski nebitne, što im omogućuje da odmore svoje ključne igrače. To pak stvara potencijalnu neravnotežu u skupini, jer njihovi suparnici igraju protiv kombiniranih sastava, što može utjecati na borbu za drugo i treće mjesto.

Foto: ERIC LEE/REUTERS

Najočitiji primjer negativnih posljedica novog pravila je Turska. Nakon poraza od Paragvaja i Australije u prve dvije utakmice, Turska je ostala bez izgleda za prolazak, unatoč tome što je uoči posljednjeg kola samo tri boda iza njih. Razlog je jednostavan: budući da su izgubili od oba izravna konkurenta, Turci ne mogu biti bolji u međusobnom omjeru, bez obzira na ishod posljednje utakmice. Njihov susret protiv SAD-a u Inglewoodu tako je postao potpuno nevažan za obje momčadi. Slična sudbina zadesila je i Haiti, koji je zbog poraza od Škotske ispao s turnira.

Što ako je i međusobni omjer izjednačen?

Iako je međusobni omjer sada ključan, postoji cijeli niz dodatnih kriterija koji se primjenjuju ako ni on ne može razriješiti situaciju, pogotovo u slučaju da su tri momčadi bodovno izjednačene. Fifa je propisala jasan redoslijed pravila, a ukupna gol-razlika i dalje igra ulogu, ali tek kao četvrti kriterij.

Prema službenim pravilima natjecanja, poredak se određuje na sljedeći način:

1. Broj bodova osvojen u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.

2. Gol-razlika u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.

3. Broj postignutih golova u međusobnim utakmicama izjednačenih momčadi.

4. Ukupna gol-razlika u svim utakmicama u skupini.

5. Ukupan broj postignutih golova u svim utakmicama u skupini.

6. Fair-play bodovi (manji broj negativnih bodova za žute i crvene kartone).

7. Plasman na Fifinoj rang-listi.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Zanimljivo je da je kao posljednji kriterij uvedena pozicija na Fifinoj ljestvici, čime je napokon izbačeno kontroverzno izvlačenje ždrijeba koje je u prošlosti odlučivalo o sudbini reprezentacija. Ova pravila primjenjivat će se i za određivanje poretka osam najboljih trećeplasiranih momčadi koje će također pronaći svoje mjesto u osmini finala.