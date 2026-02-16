Promijenjen termin utakmice Hajduk - Dinamo. Evo zašto će to utjecati na gledatelje

U 25. kolu HNL-a po treći put ove sezone gledat ćemo vječni derbi između Hajduka i Dinama. U prethodna dva uspješniji su bili “modri”, koji su početkom sezone u rujnu pobijedili na Poljudu 2-0. Posljednji se zbio početkom prosinca, a završio je podjelom bodova 1-1.

Treću priliku za prvu pobjedu nad najvećim rivalima “bili” će imati 8. ožujka, no ne u 17.45 kako je prvo bilo propisano, već u 15 sati. Riječ je o nedjelji, tako da će utakmicu, osim što će se već tradicionalno emitirati na MAXSportu i HDTV-u, prenositi i HRT. Isti dan igrat će Vukovar i Rijeka. Taj će dvoboj, umjesto u 15 sati, započeti u 17.45 sati.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon kompletiranog 22. kola Dinamo je na vrhu poretka s pet bodova više od Hajduka. Do derbija Hajduk će imati i nešto zahtjevniji raspored. U prošlom kolu pobijedili su davljenika Osijek, a već u sljedećem dočekuju na Poljudu Rijeku, potom im slijedi Varaždin pa ponovno Rijeka na Rujevici u Kupu.

Što se pak Zagrepčana tiče, njih će opteretiti Europska liga. Prvu utakmicu protiv Genka igraju u četvrtak kod kuće, a uzvratnu sedam dana kasnije u Belgiji. Između toga putuju u Varaždin ovog vikenda, a potom im na Maksimir stižu Gorica te Kurilovec u Kupu.