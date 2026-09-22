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POSLIJE OZLJEDE

Promjene u kadru! Nakon tri propuštene utrke vraća se Verstappenov ekipni kolega

Piše HINA,
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Promjene u kadru! Nakon tri propuštene utrke vraća se Verstappenov ekipni kolega
Foto: Jon Nazca
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Japanac Yuki Tsunoda, koji je tijekom te tri utrke mijenjao Novozelanđanina za upravljačem bolida Racing Bullsa, vraća se na svoju ulogu rezervnog vozača

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Francuski vozač Isack Hadjar, koji je propustio posljednje tri utrke Formule 1 zbog ozljede lijevog zapešća, ovog se tjedna vraća na Veliku nagradu Azerbajdžana, objavila je u utorak njegova momčad Red Bull. Hadjar, koji nije mogao nastupiti na Velikim nagradama Nizozemske, Italije i Španjolske, ponovno će preuzeti mjesto koje je privremeno zauzimao Novozelanđanin Liam Lawson: Lawson se u Bakuu vraća u momčad Racing Bulls.

"Red Bull Racing s veseljem ovog vikenda ponovno pozdravlja Isacka Hadjara. Nakon što se potpuno oporavio od ozljede zapešća, Isack će se u četvrtak vratiti na stazu u Bakuu", stoji u priopćenju Red Bulla.

"Momčad želi iskreno zahvaliti Liamu (Lawsonu) na profesionalnosti, predanosti i marljivom radu tijekom posljednje tri utrke. Pozvan u kratkom roku i u teškim okolnostima, ostvario je impresivne rezultate i dao vrijedan doprinos momčadi. Želimo mu sve najbolje pri povratku u Racing Bulls", dodala je austrijska momčad.

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Lawson je zauzeo sedmo mjesto u Zandvoortu, 14. u Monzi i šesto u Madridu.

Japanac Yuki Tsunoda, koji je tijekom te tri utrke mijenjao Novozelanđanina za upravljačem bolida Racing Bullsa, vraća se na svoju ulogu rezervnog vozača. U Monzi je bio deseti što mu je donijelo bod.  Hadjar, koji u ponedjeljak slavi 22. rođendan, ozlijedio je lijevo zapešće tijekom treninga za vrijeme ljetne stanke. Trenutačno zauzima 8. mjesto u poretku svjetskog prvenstva sa 71 bodom. Na VN Monaka je bio treći te je prije ozljede imao niz od sedam uzastopnih plasmana među prvih šest.

Ovaj se Francuz natječe u svojoj drugoj sezoni u Formuli 1 nakon što je 2024. godine završio kao drugoplasirani u prvenstvu Formule 2. Nakon uspješne debitantske godine s momčadi Racing Bulls 2025., ove sezone pridružio se Red Bullu i četverostrukom svjetskom prvaku Maxu Verstappenu.

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