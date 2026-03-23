Promjene u Kovačevoj Borussiji: Predstavili sportskog direktora

Piše HINA,
Borussia Dortmund jedan je od najvećih klubova u Europi. Želim dati svoj doprinos kako bih osigurao kontinuirani uspjeh BVB-a i veselim se što ću doprinijeti svojim idejama i uvjerenjima te raditi s jakom ekipom, rekao je

Bivši njemački nogometaš Nils-Ole Book (40) novi je sportski direktor Borussije Dortmund, objavio je njemački velikan. Ole Book je za klub kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, potpisao ugovor do 30. lipnja 2029. godine, a naslijedit će Sebastiana Kehla.

Rođen u Beckumu, Book je igrao za Rot Weiss Ahlen, MSV Duisburg i SV Wehen Wiesbaden prije nego što je završio profesionalnu karijeru u ljeto 2017. i počeo raditi kao skaut za SV Elversberg. Godinu dana kasnije postao je sportski direktor u Elversbergu, prije nego što je 2023. promoviran u člana uprave za sport.

Book je s Elversbergom proslavio dva napredovanja (2022, 2023), vodeći klub iz Regionallige (četvrta liga) u 2. Bundesligu (druga liga).

- Borussia Dortmund jedan je od najvećih klubova u Europi. Želim dati svoj doprinos kako bih osigurao kontinuirani uspjeh BVB-a i veselim se što ću doprinijeti svojim idejama i uvjerenjima te raditi s jakom ekipom. Borussia Dortmund je za mene poseban klub, s emocionalnom vezom koja datira još iz djetinjstva - kazao je za klupsku stranicu.

 Oduševljeni smo što smo potpisali Booka za našeg novog sportskog direktora. Iako je još mlad, već posjeduje bogato iskustvo u industriji. U našim razgovorima brzo smo shvatili da Ole ima izuzetno snažnu glad za uspjehom, visoke ambicije i ogroman timski duh. To se savršeno slaže s našim vrijednostima i onim što želimo utjeloviti u Borussiji Dortmund. Sada je fokus na hrabrom i uspješnom oblikovanju budućnosti našeg kluba. To nas pokreće - dodao je generalni direktor Carsten Cramer.

Momčad iz Dortmunda trenutačno se nalazi na drugom mjestu Bundeslige sa 61 bodom, devet manje od lidera Bayerna, dok trećeplasirani Stuttgart ima 53 boda.

