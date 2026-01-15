Obavijesti

NIŠTA OD ODLASKA

Propao transfer Pierre-Gabriela u Tursku? Branič bio na potpisu pa ga vratili natrag u Zagreb

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Radomlje: Prijateljska utakmica ND Primorje - GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ronaël Pierre-Gabriel u domaćem prvenstvu ove je sezone zabilježio tek jedan nastup od 24 minute koje je odigrao u derbiju protiv Hajduka 6. prosinca

Transfer Ronaëla Pierre-Gabriela u turski Kayserispor u posljednji je trenutak propao, iako je sve upućivalo na to da će francuski desni bek napustiti Maksimir. U turskim su se medijima čak pojavile fotografije igrača sa šalom novog kluba, no posao je iznenada zaustavljen pa se branič vratio u Zagreb, gdje čeka rasplet situacije i eventualni novi transfer prenosi Footmercato.

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. iz Nantesa, a iza sebe je već imao bogato iskustvo nastupa u Ligue 1, Bundesligi i La Ligi, gdje je branio boje Saint-Étiennea, Monaca i Bresta. U prošloj je sezoni bio standardan član prve momčadi Dinama, upisao je 28 nastupa u HNL-u, postigao tri gola te odradio solidnu europsku kampanju.

Međutim, ove sezone potpuno je ispao iz planova stručnog stožera. U domaćem prvenstvu zabilježio je tek jedan nastup, 24 minute u derbiju protiv Hajduka 6. prosinca prošle godine. Pad minutaže, dolazak Morisa Valinčića, problemi s ozljedama i slabija forma gurnuli su ga u drugi plan, što je otvorilo prostor za odlazak iz kluba.

NISU IMPRESIONIRANI Nezadovoljni navijači o novom pojačanju Dinama: Kaj je ovo, frende? Bio je rezerva Vukovara
Nezadovoljni navijači o novom pojačanju Dinama: Kaj je ovo, frende? Bio je rezerva Vukovara

Kayserispor, koji vodi Radomir Đalović, nametnuo se kao konkretna opcija, no po dolasku u Tursku Pierre-Gabriel je doznao da je klub promijenio određene stavke ugovora te da ima zabranu registracije novih igrača, koju još uvijek pokušava riješiti. Zbog takvog razvoja događaja transfer nije realiziran, a francuski branič odlučio se vratiti u Dinamo.

Pierre-Gabriel je do sada za zagrebački klub odigrao više od 50 utakmica, postigao četiri gola i upisao četiri asistencije, no njegov status u momčadi trenutačno ostaje neizvjestan, dok opcije za nastavak karijere i dalje ostaju otvorene.

