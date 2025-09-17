Prosinečki dobio otkaz u Crnoj Gori nakon poraza od Hrvatske!

Legendarni hrvatski izbornik Robert Prosinečki (56) dobio je otkaz na klupi Crne Gore, javlja Sport Klub. Iako je Prosinečki odlično započeo kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine s dvije pobjede, njegova reprezentacija izgubila je iduće tri utakmice, a pogotovo je težak bio poraz od Hrvatske na Maksimiru od 4-0.

Igači u inspekciji terena uoči početka kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema pisanju SK-a, Prosinečkog bi na klupi trebao naslijediti legendarni crnogorski nogometaš Mirko Vučinić, a ovime je okončano njegovih 18 mjeseci na klupi reprezentacije Crne Gore.

Podsjetimo, Prosinečki je prije toga bio na klupi Rudeša, koji ga je doveo za HNL sezonu 2023/24. Međutim, napustio je klupu nakon samo šest utakmica, ali njegov odlazak nije imao utjecaja na Rudeš, koji je ispao iz lige na kraju sezone.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Reprezentaciju Crne Gore vodio je u 16 utakmica u kojima je ostvario pet pobjeda, remi i deset poraza uz gol razliku 14-25. Ranije je u karijeri bio i izbornik Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine.