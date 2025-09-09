Hrvatska je vrhunska reprezentacija. Dodavanjima su dolazili do prilika. Ne kažem kako bi se nešto promijenilo da smo ostali s 11 igrača, ali mislim da smo dobro izgledali do isključenja, rekao je legendarni Hrvat
Prosinečki na Maksimiru vodio zadnju utakmicu kao izbornik Crne Gore? 'Razgovarat ćemo'
Neću reći da je crveni karton promijenio tijek utakmice, ali tkogod igrao protiv Hrvatske s igračem manje, taj je u velikom problemu! To su bile riječi izbornika Crne Gore, legendarnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog, koji se možda neće još dugo zadržati u toj funkciji.
Njegova reprezentacija izgubila je 4-0 od ''vatrenih'' na Maksimiru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, što ostavlja Crnogorce u nezavidnom položaju, dalekom od borbe za plasman na Mundijal.
Prosinečki nije održao dugu konferenciju za javnost na Maksimiru, ali je rekao dovoljno.
- Oproštaj? U utorak ujutro idem za Podgoricu. Razgovarat ću sa Savezom i predsjednikom, pa ćemo vidjeti što dalje - iskreno je komentirao.
Andrija Bulatović oslabio je njegovu reprezentaciju nakon što je nemarno dobio drugi žuti karton u 42. minuti.
- Hrvatska je vrhunska reprezentacija. Dodavanjima su dolazili do prilika. Ne kažem kako bi se nešto promijenilo da smo ostali s 11 igrača, ali mislim da smo dobro izgledali do isključenja. Da, branili smo se, ali Hrvatska nam nije stvarala stopostotne šanse - rekao je pa objasnio zašto je talentirani Juventusov tinejdžer, Vasilije Adžić, nije zaigrao...
- Teško je ubaciti mladog nogometaša kada imate crveni karton. Bio ja na klupi ili ne, Adžić će imati vremena i prostora. Nije bila utakmica za njega s igračem manje - zaključio je Prosinečki.
