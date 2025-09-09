Prosinečki na Maksimiru vodio zadnju utakmicu kao izbornik Crne Gore? 'Razgovarat ćemo'

Neću reći da je crveni karton promijenio tijek utakmice, ali tkogod igrao protiv Hrvatske s igračem manje, taj je u velikom problemu! To su bile riječi izbornika Crne Gore, legendarnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog, koji se možda neće još dugo zadržati u toj funkciji.

Njegova reprezentacija izgubila je 4-0 od ''vatrenih'' na Maksimiru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, što ostavlja Crnogorce u nezavidnom položaju, dalekom od borbe za plasman na Mundijal.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prosinečki nije održao dugu konferenciju za javnost na Maksimiru, ali je rekao dovoljno.

- Oproštaj? U utorak ujutro idem za Podgoricu. Razgovarat ću sa Savezom i predsjednikom, pa ćemo vidjeti što dalje - iskreno je komentirao.

Andrija Bulatović oslabio je njegovu reprezentaciju nakon što je nemarno dobio drugi žuti karton u 42. minuti.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Hrvatska je vrhunska reprezentacija. Dodavanjima su dolazili do prilika. Ne kažem kako bi se nešto promijenilo da smo ostali s 11 igrača, ali mislim da smo dobro izgledali do isključenja. Da, branili smo se, ali Hrvatska nam nije stvarala stopostotne šanse - rekao je pa objasnio zašto je talentirani Juventusov tinejdžer, Vasilije Adžić, nije zaigrao...

- Teško je ubaciti mladog nogometaša kada imate crveni karton. Bio ja na klupi ili ne, Adžić će imati vremena i prostora. Nije bila utakmica za njega s igračem manje - zaključio je Prosinečki.