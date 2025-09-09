Obavijesti

Sport

Komentari 1
UPITNA BUDUĆNOST

Prosinečki na Maksimiru vodio zadnju utakmicu kao izbornik Crne Gore? 'Razgovarat ćemo'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Prosinečki na Maksimiru vodio zadnju utakmicu kao izbornik Crne Gore? 'Razgovarat ćemo'
3
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska je vrhunska reprezentacija. Dodavanjima su dolazili do prilika. Ne kažem kako bi se nešto promijenilo da smo ostali s 11 igrača, ali mislim da smo dobro izgledali do isključenja, rekao je legendarni Hrvat

Neću reći da je crveni karton promijenio tijek utakmice, ali tkogod igrao protiv Hrvatske s igračem manje, taj je u velikom problemu! To su bile riječi izbornika Crne Gore, legendarnog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog, koji se možda neće još dugo zadržati u toj funkciji.

Njegova reprezentacija izgubila je 4-0 od ''vatrenih'' na Maksimiru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, što ostavlja Crnogorce u nezavidnom položaju, dalekom od borbe za plasman na Mundijal. 

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prosinečki nije održao dugu konferenciju za javnost na Maksimiru, ali je rekao dovoljno.

KADROVI S UTAKMICE FOTO Sva lica izbornika: Dalić je bio smrknut i nakon gola, a Prosinečki nervozno psovao...
FOTO Sva lica izbornika: Dalić je bio smrknut i nakon gola, a Prosinečki nervozno psovao...

- Oproštaj? U utorak ujutro idem za Podgoricu. Razgovarat ću sa Savezom i predsjednikom, pa ćemo vidjeti što dalje - iskreno je komentirao.

PRIPREMITE KALENDARE Iduća utakmica je ključna! Evo kad i gdje Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.
Iduća utakmica je ključna! Evo kad i gdje Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.

Andrija Bulatović oslabio je njegovu reprezentaciju nakon što je nemarno dobio drugi žuti karton u 42. minuti.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Hrvatska je vrhunska reprezentacija. Dodavanjima su dolazili do prilika. Ne kažem kako bi se nešto promijenilo da smo ostali s 11 igrača, ali mislim da smo dobro izgledali do isključenja. Da, branili smo se, ali Hrvatska nam nije stvarala stopostotne šanse - rekao je pa objasnio zašto je talentirani Juventusov tinejdžer, Vasilije Adžić, nije zaigrao...

KAPETANOV ROĐENDAN Modrić: Idu godine, nestvarno mi je što slavim 40. rođendan
Modrić: Idu godine, nestvarno mi je što slavim 40. rođendan

- Teško je ubaciti mladog nogometaša kada imate crveni karton. Bio ja na klupi ili ne, Adžić će imati vremena i prostora. Nije bila utakmica za njega s igračem manje - zaključio je Prosinečki.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025