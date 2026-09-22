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Prošle sezone golom je donio Levskom naslov nakon 17 godina. Sad ima novi klub

Piše Domagoj Vugrinović,
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Prošle sezone golom je donio Levskom naslov nakon 17 godina. Sad ima novi klub
Foto: instagram
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Dugandžić je karijeru započeo u Osijeku, u čijoj je školi nogometa prošao mlađe uzrasne kategorije. U inozemstvo se prvi put otisnuo 2015. godine, kada je otišao na posudbu u talijansku Ternanu

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Marko Dugandžić (32) ima novi klub. Hrvatski napadač karijeru nastavlja u Indoneziji, gdje je potpisao za Bali United. Osječaninu ovo nije prvi susret s Dalekim istokom jer je već igrao za Seoul, u kojem je dijelio svlačionicu s nekadašnjim engleskim reprezentativcem i zvijezdom Manchester Uniteda Jessejem Lingardom. S Englezom se sprijateljio, a snimke na kojima ga uči hrvatski postale su viralne na društvenim mrežama.

Prošla sezona bila mu je kao iz snova. S Levskim je osvojio naslov prvaka Bugarske, a posebno se istaknuo u odlučujućoj utakmici protiv gradskog rivala CSKA 1948. Dugandžić je ušao u igru u 61. minuti i samo deset minuta poslije zabio za konačnih 1-0. Tako je svojoj momčadi četiri kola prije kraja prvenstva i matematički osigurao naslov prvaka nakon 17 godina. Levski je time prekinuo i 14-godišnju dominaciju Ludogoreca.

HRVAT JE JUNAK LEVSKOG 'Moj gol donio je klubu naslov nakon 17 godina. Jesse Lingard? Naučio sam ga hrvatski!'
'Moj gol donio je klubu naslov nakon 17 godina. Jesse Lingard? Naučio sam ga hrvatski!'

Dugandžić je karijeru započeo u Osijeku, u čijoj je školi nogometa prošao mlađe uzrasne kategorije. U inozemstvo se prvi put otisnuo 2015. godine, kada je otišao na posudbu u talijansku Ternanu, a poslije je igrao i za Materu. Tijekom karijere nastupao je još za Botoșani, Soči, Cluj, Rapid iz Bukurešta, Al-Tai te već spomenute FC Seoul i Levski.

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