Prošle sezone golom je donio Levskom naslov nakon 17 godina. Sad ima novi klub

Marko Dugandžić (32) ima novi klub. Hrvatski napadač karijeru nastavlja u Indoneziji, gdje je potpisao za Bali United. Osječaninu ovo nije prvi susret s Dalekim istokom jer je već igrao za Seoul, u kojem je dijelio svlačionicu s nekadašnjim engleskim reprezentativcem i zvijezdom Manchester Uniteda Jessejem Lingardom. S Englezom se sprijateljio, a snimke na kojima ga uči hrvatski postale su viralne na društvenim mrežama.

Prošla sezona bila mu je kao iz snova. S Levskim je osvojio naslov prvaka Bugarske, a posebno se istaknuo u odlučujućoj utakmici protiv gradskog rivala CSKA 1948. Dugandžić je ušao u igru u 61. minuti i samo deset minuta poslije zabio za konačnih 1-0. Tako je svojoj momčadi četiri kola prije kraja prvenstva i matematički osigurao naslov prvaka nakon 17 godina. Levski je time prekinuo i 14-godišnju dominaciju Ludogoreca.

Dugandžić je karijeru započeo u Osijeku, u čijoj je školi nogometa prošao mlađe uzrasne kategorije. U inozemstvo se prvi put otisnuo 2015. godine, kada je otišao na posudbu u talijansku Ternanu, a poslije je igrao i za Materu. Tijekom karijere nastupao je još za Botoșani, Soči, Cluj, Rapid iz Bukurešta, Al-Tai te već spomenute FC Seoul i Levski.