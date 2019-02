Prostran: Rugamo se ostalima, a onda nam oni očitaju lekciju

Hrvatska je u posljednjoj utakmici kvalifikacija za košarkaški SP izgubila od Mađarske 84-65 te zaključila tragični kvalifikacijski ciklus s čak osam poraza u 12 utakmica, a razigravač Toni Prostran, nekoć član brončane hrvatske U-19 reprezentacije sa SP-a smatra kako problema ima puno više od jednog:

- Nije ovo problem od jučer, ali loše je, teško je to i komentirati. Već godinama mi živimo na staroj slavi, u nekom drugom svijetu i podcjenjujemo sve ostale lige. Mađarska i te ostale lige kojima se mi rugamo su nam očitale lekciju košarke. I onda jednostavno po meni treba stati na loptu, trebamo se spustiti na zemlju, dati priliku mladima, zatvoriti se i početi raditi.

Tu tezu o podcjenjivanju najbolje zna on sam, prošao je lige koje se u Hrvatskoj previše i ne cijene...

- Imaš primjer, igrao sam tri godine u Švedskoj i ti kad spomeneš švedsku ligu ljudi se smiju, tako su se smijali Magarityju kad je potpisao za Zadar, a on igra odlično u ABA ligi. Bio sam gore tri godine i ti uvjeti u kojima ti momci treniraju, u Hrvatskoj to nije ni približno to na toj razini. Ima i Mađarska bolje uvjete kao i dosta primjera u Europi - rekao je 27-godišnji Zadranin, a onda se dotakao selekcije igrača:

- Mislim da se moglo i bolje s izborom igrača, moglo se pozvati iskusnije da odrade ove kvalifikacije do kraja, imamo dosta tih mladih momaka koji i igraju u NBA ligi koji zaslužuju priliku, igrale su U-20 i U-18 reprezentacije i prošle godine vrhunski pa jednostavno treba odrediti plan i program, hoćemo li ići s mladima i dati priliku njima i istrpjeti ih ili ćemo se plasirati na SP, ići sa najboljim igračima i polako uvoditi te mlade. Mislim da se moglo dosta drukčije napraviti, ali što je tu je, lako sada biti pametan.

Prošle, a i pretprošle godine nerijetko se komentiralo kako bi se upravo Toni trebao naći na popisu. Igrao je odlično za Kolossus u snažnom grčkom prvenstvu, a sezonu ranije bio je najbolji asistent litavskog prvenstva za Nevežis. Litavskog prvenstva koje je miljama ispred hrvatskog, a upravo nam igrači iz hrvatskog prvenstva u posljednje vrijeme čine solidan dio reprezentativne momčadi. No Toniju nikada nije stigao poziv:

- Nije me nitko kontaktirao, zaboravio sam više na to. Ja kad sam bio potreban tamo 2008. i 2009. bio sam tu, od tada me nema na mapi. Meni je žao, ovih zadnjih par reprezentativnih prozora možda nisam ni trebao biti, no one prve utakmice kad smo igrali s Italijom i Nizozemskom, tad sam taman odigrao odličnu sezonu u Litvi, prijeđem u Kolossus u Grčku, odigram odlično protiv AEK-a i taman je tada bio taj popis, ovi me iz kluba pitaju hoću li biti pozvan, a ja im kažem 'Ma pozvat će me 100%'. Ako tad nisam bio pozvan, neću nikad - rekao je Toni, a sada bi svakako priliku dao novoj generaciji:

- Mislim da sad, međutim, ipak treba dati priliku tim mladim momcima, Uljareviću i sličnima. Sad treba njih uvesti, a ne zvati nas starije, treba se napraviti skroz nova reprezentacija, plasirati se na EP i onda tamo igrati s najboljim igračima.

Prostran nakon sezone Kolossusa i još jednog povratka u Švedsku, u Jamtland, sada igra u Portu, a tamo je potpisao usprkos ponudama iz boljih prvenstava:

- Imao sam dvije ponude iz Litve ovo ljeto jer sam tamo stvarno odigrao odlično i uvijek se mogu vratiti. Onda su me iznenadili ponudom iz Porta, a i kad sam pričao s Borovnjakom koji već dvije godine igra ovdje, on mi kaže da su vrhunski uvjeti jer smo pod nogometnim klubom. I ja kažem 'Hajde, pet godina sam proveo na -20 stupnjeva Celzijevih', imam ženu i dijete, pa zašto ne. Iz Zadra me nitko nije kontaktirao, pa sam odlučio vidjeti što ima u Portugalu.

Uvjetima je i više nego zadovoljan, ipak se radi o sportskom društvu Porto, a u njemu uz košarku i nogomet ima još sportova:

- Mi, nogomet, rukomet, hokej na parketu. Potonji sport igra četiri-pet država, to je njihov sport. Mi nemamo nikakve kontakte s nogometašima, ali naša dvorana je spojena sa stadionom, imamo sve uvjete, uvjeti su nevjerojatni, jacuzzi, liječnički dio... Sve je neusporedivo s ičim u Hrvatskoj jer sve dijelimo s nogometom - zadovoljno je rekao Prostran, ali prvenstvo bi moglo biti i bolje:

- Liga im nije nekakva, ima Benfica koja, kao i Porto, odličnu plaća svoje igrače. Ima igrača koji su godinama igrali u Španjolskoj, neki su igrali i u Zadru, a ima i Oliveirense koji je solidna momčad. Ovo ostalo je dosta slabo pa igram tek 15-20 minuta u prosjeku jer nema potrebe za više od toga, no zbog toga baš jedva čekam doigravanje da igram više.