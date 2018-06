Protjerivanjem Nikole Kalinića izbornik je učvrstio poziciju...

Prva tri izazova koja su mu se našla na putu izbornik Zlatko Dalić uspješno je apsolvirao. Odveo je reprezentaciju na SP u ne baš blistavoj situaciji koju je naslijedio od prethodnika Čačića, srušio je 20 godina dugu tradiciju i izborio pobjedu na otvaranju protiv Nigerije te na koncu, bez previše emocija i oklijevanja, riješio ''slučaj Kalinić'' tako da je nezadovoljnog igrača poslao kući. Pokazao je Dalić da sve konce drži čvrsto u svojim rukama te da se neće libiti kazniti svako iskakanje i neprimjereno ponašanje.

Dalić na prvi pogled ostavlja dojam mirnog i blagog čovjeka, no oni koji ga bolje poznaju uvjeravaju nas da se on neće libiti povući ovakve poteze kako bi zaštitio interese reprezentacije.

Bez obzira radilo se o Kaliniću, ili bilo kojem drugom igraču, interes reprezentacije je iznad interesa bilo kojeg pojedinca, i za Dalića tu nema kompromisa. Izbornik je ovim potezom nesumnjivo učvrstio svoju poziciju, danas je u medijima i javnosti dobio nepodijeljenu podršku, dok s druge strane potez Nikole Kalinića osuđuju svi, pa čak i oni koji su mu jako bliski ne pronalaze riječi razumijevanja za ovo što je napravio.

Vraćajući se zrakoplovom prema Splitu, Nikola se sigurno zapitao i zbog čega su mu suigrači okrenuli leđa, mora da je to bilo jako bolno iskustvo. Dok je bio dio grupe i suigrači su bili uz njega, podržavali ga i u dobru i u zlu. No kad se odlučio izdvojiti iz grupe i pobuniti se protiv izbornikova tretmana i svog statusa, ostao je sam. Grupa mu je okrenula leđa. I to nije ništa neočekivano.

Već na prvoj press konferenciji Šime Vrsaljko i Milan Badelj poslali su poruku kako je atmosfera unutar kampa vrhunska, te kako je ništa ne može poremetiti, pa ni izbacivanje Kalinića iz reprezentacije.

- Atmosfera je fantastična, svi smo kao jedan, i ovo što se dogodilo neće se odraziti na ono što nas čeka na terenu - rekao je Šime Vrsaljko, a koliko čujemo i ostali su igrači stali na stranu izbornika. Bila je ovo potencijalno vrlo opasna situacija koju je izbornik Dalić uspješno riješio. Odstranio je trulu jabuku, dodatno povezao momčad, te poslao nedvosmislenu poruku što čeka sve koji se pokušaju izdići iznad grupe.

Nikola Kalinić odigrao je puno sjajnih utakmica u dresu reprezentacije, zabio puno važnih golova, no odbijanjem nastupa bacio veliku sjenu na sve dobro što je napravio. Naravno da on ima pravo misliti da je bolji od drugih, naravno da ima pravo vjerovati da bi s njim na terenu i reprezentacija bolje izgledala, ali nikako nema pravo ostaviti suigrače na cjedilu, i to sad kad je prvenstvo već započelo. Ako je već bio nezadovoljan, trebao je to riješiti prije puta u Rusiju.

I što bi tek Kalinić napravio da se našao na mjestu Dybale i Higuaina, dvojca koji igraju u istoj ligi kao i on, i u istoj skupini s Hrvatskom. Mučenje svoje Argentine s Islandom promatrali su šutke s klupe, iako se radi o igračima koje bi najveći europski klubovi suhim zlatom platili. Da ne spominjemo Icardija...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.