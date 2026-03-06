Prva pobjeda Vekić ove godine i prolaz u 2. kolo Indian Wellsa

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je prvu ovogodišnju pobjedu na WTA Touru svladavši Čehinju Terezu Valentovu sa 7-6 (4), 7-6 (4) u 1. kolu WTA 1000 turnira u Indian Wellsu nakon dva sata i 38 minuta igre. U vrlo izjednačenom susretu 29-godišnja Vekić je u odlučujućim poenima imala više stabilnosti od 10 godina mlađe suparnice.

Vekić je u prvom setu pala u rezultatski zaostatak izgubivši servis kod rezultata 1-1, ali uspjela je vratiti "break" poravnavši na 4-4. Iako je kod rezultata 6-5 propustila set-loptu na servis Valentove, koja je tada drugim servisom pogodila samu liniju, Vekić je uspjela osvojiti set u "tie-breaku". Valentova je u odlučujućoj igri povela sa 4-2, ali nakon što su igračice promijenile strane, Vekić je spojila pet poena zaredom i okrenula rezultat u svoju korist.

Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Kada je u prvoj igri drugog seta oduzela servis suparnici i to nakon što je ova imala 40-0 činilo se kako je Vekić "slomila" Valentovu. No, Valentova je spasila "break-loptu" kojom je Vekić mogla povesti sa 3-0, a onda i odličnim gemom na reternu vratiti set u egal. Završnica drugog seta ponudila je dodatnu dramaturgiju, prvo je Vekić propustila "break-loptu" kod rezultata 5-5 da bi u sljedećoj igri Valentova stigla do dvije set-lopte, ali tada je Vekić odlično servirala te izborila novi "tie-break". U njemu je Vekić odličnom igrom stigla do prednosti 6-1 i pet vezanih meč-lopti od kojih je iskoristila četvrtu. U 2. kolu Vekić će igrati protiv pete nositeljice, Amerikanke Jessice Pegule.

Ružić slavila, Marčinko ispala

Nije jedina Hrvatica koja je uspješno započela put na jakom turniru. Isto je učinila i Antonia Ružić koja je u noći s četvrtka na petak prvi je put zaigrala u glavnom ždrijebu prestižnog turnira i odmah stigla do pobjede.

Na startu ju je čekala Amerikanka Jennifer Brady, nekadašnja finalistica Australian Open, koja se nedavno vratila tenisu nakon dvogodišnje stanke. Brady je bolje otvorila susret i osvojila prvi set, no Ružić je nakon toga preuzela kontrolu nad mečom. Međimurska tenisačica okrenula je rezultat i slavila s 3-6, 6-4, 6-2.

Tom pobjedom Ružić je ostvarila svoj prvi trijumf u glavnom ždrijebu turnira u Kaliforniji i izborila plasman u drugo kolo. Tamo je čeka nova suparnica koja se također nedavno vratila na Tour, Kineskinja Zheng Qinwen, nekadašnja igračica iz svjetskog TOP 5 i olimpijska pobjednica, koja trenutačno zauzima 23. mjesto na svjetskoj ljestvici.

Petra Marčinko nije se uspjela plasirati u 2. kolo turnira u Indian Wellsu, uspješnija od nje bila je njemačka veteranka Laura Siegemund sa 3-6, 6-3, 6-4 nakon dva sata i 47 minuta igre.