Prvaci nastavljaju gaziti, Jokić odigrao utakmicu za pamćenje i ostvario deveti triple-double

Srijeda navečer u NBA ligi ponudila je pravi spektakl za ljubitelje košarke, s devet odigranih utakmica od kojih su neke odlučene u dramatičnim završnicama. Ipak, u središtu pozornosti ponovno se našao srbijanski centar Nikola Jokić, koji je svojim devetim triple-double učinkom sezone predvodio Denver Nuggetse do važne pobjede na teškom gostovanju.

Denver Nuggets su u New Orleansu svladali domaće Pelicanse rezultatom 125-118, upisavši tako osmu pobjedu u posljednjih devet susreta. Iako je konačni rezultat relativno tijesan, aktualni prvaci kontrolirali su veći dio utakmice, no pobjeda nije došla bez drame i izvanrednih individualnih partija s obje strane.

Nikola Jokić je ponovno bio motor svoje momčadi, završivši utakmicu s 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova. Međutim, bila je to večer puna kontrasta za dvostrukog MVP-a lige. Uz sjajnu statistiku, Jokić je zabilježio i čak devet izgubljenih lopti, a utakmicu je završio 2 minute i 44 sekunde prije kraja zbog šeste osobne pogreške, što mu se dogodilo prvi put u gotovo dvije godine.

Foto: Stephen Lew

Jokićevu neuobičajenu ranjivost iskoristio je njegov suigrač Peyton Watson, koji je odigrao utakmicu karijere. Mladi igrač je eksplodirao s 32 poena (rekord karijere), 12 skokova i 5 pogođenih trica, ostvarivši svoj prvi double-double u karijeri i preuzevši odgovornost u ključnim trenucima. Jamal Murray dodao je 16 poena i 8 asistencija, dok je bivši igrač Pelicansa, Jonas Valančiūnas, ubacio 14 poena, uključujući dva ključna šuta u završnici koja su odbila nalet domaćina. Denver je do pobjede stigao bez pomoći ozlijeđenog Aarona Gordona.

S druge strane, Pelicansi su se nadali preokretu s povratkom svoje najveće zvijezde. Zion Williamson vratio se na parket nakon osam utakmica pauze zbog ozljede zadnje lože i za 29 minuta upisao 14 poena. Ipak, najbolji pojedinac u redovima domaćina bio je rookie Derik Queen. Centar koji je igrao direktno protiv Jokića odigrao je sjajno, postigavši 30 poena (rekord sezone) uz 9 skokova. Trey Murphy III dodao je 23 poena, no ni to nije bilo dovoljno da se prekine crni niz. Pelicansima je ovo bio sedmi uzastopni poraz, a pod vodstvom privremenog trenera Jamesa Borrega i dalje su bez pobjede (0-3).

Tijek utakmice bio je turbulentan. Pelicansi su, nošeni povratkom Williamsona, furiozno otvorili susret i poveli s 13 razlike (23-10). Ipak, Denver je strpljivom igrom do poluvremena preokrenuo rezultat (62-58), a u trećoj četvrtini, predvođeni Watsonom i Jokićem, stvorili su prednost od čak 19 poena. Domaćini su u posljednjim minutama uspjeli smanjiti zaostatak na jednoznamenkastu razliku, ali za potpuni preokret nisu imali snage.

Drama diljem lige

Dok je Denver slavio u New Orleansu, na ostalim parketima vodile su se jednako zanimljive bitke. Dvije utakmice odlučene su s minimalnom razlikom, pružajući navijačima završnice za pamćenje. U New Yorku su Knicksi u trileru nadjačali Dallas Maverickse sa 113-111, dok su Chicago Bullsi na gostovanju kod Portland Trail Blazersa slavili s tijesnih 122-121.

Foto: Jerome Miron

U ostalim susretima večeri zabilježeni su sljedeći rezultati:

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 104-114

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 127-118

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112-121

Miami Heat - Golden State Warriors 110-96

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 120-109

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 113-99

Nakon ove pobjede, Nuggetse već u petak očekuje gostovanje kod Houston Rocketsa u sklopu novog NBA Cupa, dok će Pelicansi priliku za prekid crnog niza tražiti istog dana na gostovanju kod Dallas Mavericksa. Bila je to još jedna noć koja je potvrdila zašto je NBA liga najuzbudljivije košarkaško natjecanje na svijetu.

