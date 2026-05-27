Prvak BiH podigao pehar od 339 eura? Identični takav dobio nedavno i hrvatski niželigaš...

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Facebook

Prema dostupnim informacijama, model pehara može se pronaći na slovačkoj internetskoj trgovini sportske opreme. Ondje su navedene dimenzije i specifikacije, a cijena iznosi 339 eura

Borac iz Banje Luke proslavio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine pobjedom 2-0 protiv Posušja, ali nakon utakmice više se pričalo o peharu nego o samoj proslavi. Momčad je pred svojim navijačima potvrdila šampionsku sezonu golovima Luke Juričića i Abela Pascuala, a medalje i trofeje igračima su uručili predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i potpredsjednik Irfan Durić.

Borac je dobio prijelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo, no novi izgled trofeja odmah je izazvao brojne reakcije. Mnogi su u prvi trenutak pomislili da je Savez napokon predstavio dugo najavljivani redizajnirani pehar za prvaka države. Ipak, ubrzo su se pojavile informacije da nije riječ o unikatnom trofeju, nego o komercijalnom modelu koji se može kupiti u slobodnoj prodaji.

Posebnu pozornost privukla je usporedba s Hrvatskom. Gotovo u isto vrijeme kada je kapetan Borca Srđan Grahovac u Banjoj Luci podizao pehar prvaka Bosne i Hercegovine, nogometaši Uljanika iz Pule na stadionu Veruda podigli su gotovo identičan trofej nakon osvajanja Kupa Istarske županije. Puljani su u finalu pobijedili Ližnjan 3-1, a fotografije dvaju pehara brzo su se proširile društvenim mrežama.

Navijači su zbog toga kritizirali Nogometni savez Bosne i Hercegovine, pogotovo jer se godinama najavljivao poseban dizajn trofeja za natjecanja pod okriljem Saveza. Još 2017. godine raspisan je i natječaj za idejno rješenje novih pehara, ali čini se da taj postupak nikada nije dobio pravi epilog.

To je za Mondo potvrdio i Adi Osmanović, službenik Saveza koji je tada bio zadužen za natječaj. Rekao je da je na natječaj stiglo nekoliko prijedloga, ali da ne zna je li postupak uopće završen jer je u međuvremenu promijenio zaduženja unutar Saveza. Dodao je i da se ne sjeća da je pehar dodijeljen Borcu bio među idejnim rješenjima te da prema njegovu mišljenju nije riječ o originalnom djelu, nego o trofeju iz redovne ponude.

VIDEO Štimac nije uspio. Borac je prvak Bosne i Hercegovine

