Prvak Europe protiv 'kraljeva' za finale SP-a. Evo gdje gledati možda zadnji Modrićev dvoboj

Svjetsko klupsko prvenstvo sasvim je blizu kraja. Nakon što je Chelsea s 2-0 pobijedio Fluminense u prvom polufinalu, danas (srijeda) će u drugom polufinalu snage odmjeriti dva velikana europskog nogometa, Real Madrid i PSG. Možda zadnja utakmica Luke Modrića u dresu "kraljeva", ali i mogućnost da nastavi pisati povijest Reala. Utakmica počinje u 21 sat, a gledati ju možete na platformi DAZN.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Real Madrid je jedina neporažena momčad na Svjetskom prvenstvu. Nakon neriješenog rezultata protiv Al-Hilala na otvaranju (1-1), nanizali su četiri pobjede za redom. U polufinalu su sredili Borussiju Dortmund 3-2 i nadaju se da imaju asa u rukavu za aktualnog prvaka Europe. Apsolutno otkriće "kraljeva" je mladi napadač Gonzalo Garcia koji je zabio četiri gola na turniru i Xabi Alonso ima težak zadatak za odabrati tko će predvoditi navalu protiv PSG-a. Kylian Mbappé oporavio se od svih tegoba koje je imao te će i on predstavljati opasnost protiv bivšeg kluba, a tu su i Vinicius te pomalo zaboravljeni Rodrygo.

Naravno, tu je i Luka Modrić kojeg će Alonso koristiti za smirivanje igre ili da svojim potezom da dodatnu "iskru" igračima Reala. Svi u Realu nadaju se da ovo nije posljednja utakmica hrvatskog kapetana u dresu Reala te da će zajedno uspjeti otići do kraja. Alonso ipak ima problema u sastavu. Neće moći računati na stopera Deana Huijsena, koji je u dramatičnoj završnici protiv Borussije dobio izravni crveni karton. Njegovo mjesto u obrambenoj trojci vjerojatno će zauzeti mladi Raúl Asencio.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

S druge strane, PSG je kiks imao u grupnoj fazi kada su neočekivano izgubili od Botafoga, ali sve ostale utakmice prošli su dominantno. Parižani imaju sezonu iz snova. Osvojena je trostruka kruna, a sada se žele popeti i na krov svijeta. Napad PSG-a ne treba pretjerano predstavljati. Kvartet Doue, Dembele, Kvaratškelia, Barcola terorizirao je Europu i stigao do trofeja Lige prvaka. Ipak, Luis Enrique ima problema u sastavu. Zbog crvenih kartona nema Williana Pacha i Lucasa Hernandeza pa će strateg Parižana morati složiti novu stabilnu obranu koja će zaustaviti napad Reala.

Stručnjaci i superračunala daju blagu prednost PSG-u zbog njihove dominantne forme, no povijest i iskustvo su na strani Real Madrida. To potvrđuje i njihov međusobni omjer u Ligi prvaka, gdje su se u 12 susreta Madriđani slavili šest puta, dok je PSG upisao tri pobjede. Uz to, Real je klub koji nikada nije izgubio utakmicu na Svjetskom klupskom prvenstvu. Pod sparnim nebom New Jerseyja, pred više od 70.000 gledatelja, samo jedna momčad može dohvatiti finale.